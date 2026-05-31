LeBron James de los Lakers recibe malas noticias antes de la agencia libre de la NBA

El Lakers de Los Ángeles se dirigen a una temporada baja crucial con LeBron James listo para ingresar a la agencia libre, pero informes recientes sugieren que la franquicia puede estar priorizando una piedra angular diferente para su futuro.

James, cuatro veces NBA campeón, sigue siendo uno de los nombres más importantes de la liga mientras sopesa su próximo movimiento. Si bien muchos en la NBA todavía esperan que permanezca en Los Ángeles, las preguntas sobre los planes a largo plazo de los Lakers se han intensificado luego de los comentarios del reportero y analista de la NBA Jovan Buha sobre la importancia de Austin Reaves para la organización.

La situación se produce mientras los Lakers continúan construyendo alrededor de Luka Doncic mientras intentan retener piezas clave. Según Brian Windhorst, experto de ESPN, el equipo de James quiere claridad por parte de los Lakers antes de tomar cualquier decisión.

«Al lado de LeBron, por lo que me han dicho, le gustaría que los Lakers vinieran y dijeran: ‘LeBron, este es nuestro plan para ti. Esto es lo que ofrecemos'», dijo Windhorst en «The Hoop Collective». «Y si ofrecen menos del máximo, este es el motivo: ‘Porque vamos a utilizar este espacio en el tope salarial para fichar a estos jugadores, y aquí es donde tú encajas'».

Austin Reaves emerge como la máxima prioridad de Los Angeles Lakers

La indicación más fuerte del pensamiento de los Lakers vino de Buha, quien sugirió que Reaves podría tener prioridad sobre James en la planificación a largo plazo de la franquicia.

Los Lakers darán prioridad a volver a contratar a Austin Reaves sobre LeBron James, según @jovanbuha «Si se trata de si prefieren pagarle a Austin $40 millones por año durante los próximos cinco años o a LeBron $40 millones por un año, van a priorizar el contrato a largo plazo. Austin

«Si se trata de si prefieres pagarle a Austin $40 millones por año durante los próximos cinco años o a LeBron $40 millones por un año, van a priorizar el contrato a largo plazo», dijo Buha. «Austin es más una prioridad para los Lakers que LeBron. Eso es simplemente un hecho».

Los comentarios llegan cuando se espera que Reaves rechace su opción de jugador y entre en la agencia libre. Según Bobby Marks de ESPN, citado por Tim Bontemps, Reaves podría conseguir un contrato por valor de aproximadamente cinco años y 200 millones de dólares.

Reaves se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de los Lakers y es visto como una parte clave del futuro de la franquicia junto a Doncic.

Los Lakers, por tanto, se enfrentan a un acto de equilibrio. Deben determinar cuánto espacio en el tope salarial comprometerán con James y al mismo tiempo asegurarse de que puedan retener a Reaves y continuar mejorando la plantilla.

Para James, este acontecimiento representa una noticia potencialmente difícil. Incluso después de ayudar a guiar a los Lakers en otra carrera por los playoffs, la organización parece enfocada en mantener la flexibilidad y asegurar piezas más jóvenes a largo plazo.

Brian Windhorst detalla las expectativas de LeBron James

A pesar de la incertidumbre, los Lakers siguen siendo uno de los principales contendientes para retener a James.

Windhorst indicó que James no necesariamente exige un contrato máximo, pero quiere transparencia sobre cómo los Lakers pretenden construir la plantilla a su alrededor.

“Al lado de LeBron, por lo que me han dicho, le gustaría que los Lakers vinieran y dijeran: ‘LeBron, este es nuestro plan para ti’”, dijo Windhorst.

En otros lugares, ha continuado la especulación sobre posibles alternativas en caso de que James deje Los Ángeles. Windhorst identificó al Miami Heat y guerreros del estado dorado como destinos que continúan generando discusión por sus aspiraciones competitivas y estructuras organizativas establecidas.

Sin embargo, no se ha tomado ninguna decisión y los Lakers siguen en el centro de la conversación.

La franquicia también está evaluando mejoras más amplias en la plantilla en torno a Doncic. Múltiples informes han vinculado a Los Ángeles con posibles incorporaciones que podrían mejorar la profundidad, la defensa y el tiro, áreas consideradas prioridades de cara a la próxima temporada.

Por ahora, la atención se centra en dos preguntas importantes: qué tipo de contrato le ofrecerán los Lakers a James y si su compromiso a largo plazo con Reaves finalmente moldeará la dirección de la franquicia.

A medida que se acerca la agencia libre, James parece estar esperando una hoja de ruta clara de Los Ángeles. Mientras tanto, los Lakers deben decidir cómo equilibrar el futuro con uno de los jugadores más exitosos en la historia de la NBA todavía en la plantilla.