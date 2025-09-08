‘Leanne’ renovado para la temporada 2 en Netflix

«Leanne«Ha sido renovado para la temporada 2, Netflix ha anunciado.

La comedia de múltiples cámaras protagonizada y co-creada por Leanne Morgan debutó originalmente en el streamer el 31 de julio. Pasó dos semanas en el Top 10 Global de Netflix y llegó a los 10 mejores locales en 13 países.

«¡Volveremos para una segunda temporada! Estoy muy agradecido con todos los escritores, productores, Netflix, WB, nuestro increíble elenco y especialmente para todos los fanáticos del programa», dijo Morgan. «¡Todos hicieron esto por nosotros y no podemos esperar para volver!»

Junto con Morgan, el elenco de la serie incluye a Kristen Johnston, Celia Weston, Blake Clark, Ryan Stiles, Graham Rogers y Hannah Pilkes. La descripción oficial establece:

«El mundo de Leanne (Morgan) se pone al revés cuando su esposo de 33 años (Stiles) la deja inesperadamente para otra mujer. Apoyado por su familia, incluida su hermana Carol (Johnston), Leanne aprende a abrazar el caos y encuentra fortaleza, risa y esperanza en los lugares más inesperados. Esta comedia de corazón resulta que nunca es demasiado tarde para volver a su historia». «.». «

«Muchas gracias y gratitud a Netflix por esta increíble oportunidad», dijo el cocreador Chuck Lorre. «Felicidades a Leanne y todo el elenco y el equipo. Este ha sido un viaje increíble que comenzó con una visita a Knoxville, Tennessee. Leanne Morgan es todo el paquete. Un genio cómico, un ser humano cálido y amoroso y una alegría absoluta para trabajar».

Lorre y Morgan co-crearon «Leanne» con Susan McMartin. Los tres productores ejecutivos junto con Nick Bakay y Judi Marmel. La serie es producida por Chuck Lorre Productions, Inc., en asociación con Warner Bros. Television, donde Lorre está bajo un acuerdo general.

Además de «Leanne», Morgan lanzará el stand especial «Cosas indescriptibles» en Netflix el 4 de noviembre. Marca su segundo especial con el streamer, después de «I’m Ever Every Woman» de 2023.