Leales al BJP protestan contra el partido en Nashik por dar entradas a «forasteros»







Descontento Partido Bharatiya Janata (BJP) Los leales en Nashik continuaron su protesta el jueves, expresando su enojo por la denegación de boletos para las elecciones cívicas a miembros de larga data del partido y su asignación a candidatos que se unieron recientemente al partido, informó la agencia de noticias PTI.

Los manifestantes realizaron manifestaciones frente a la oficina del BJP en Nashik Road, gritando consignas contra el miembro de la Asamblea Legislativa (MLA) Rahul Dhikle. Cuando el presidente del partido de la ciudad, Sunil Kedar, intentó pacificar a los activistas, estos lo ‘gheraoearon’, exigiendo explicaciones por haberle negado la candidatura para las elecciones de la Corporación Municipal de Nashik (NMC). Cuestionaron la base sobre la cual otros recibieron boletos electorales y acusaron al partido de darles falsas seguridades.

En un gesto simbólico, algunos manifestantes presentaron zanahorias a Kedar, destacando su agravio por las promesas del partido, informó el PTI.

Posteriormente, activistas de Partido Republicano de la India (Athawale) del ministro de la Unión, Ramdas Athawale También llegó a la oficina del BJP, levantando consignas contra la alianza gobernante Mahayuti por supuestamente dejar de lado a su partido durante las conversaciones para compartir escaños.

Después de estos incidentes, la oficina del BJP fue cerrada y Kedar salió en medio de protección policial. Se ha intensificado la seguridad alrededor de la oficina y las autoridades dijeron que la situación está actualmente bajo control, informó PTI.

Las protestas siguen a incidentes anteriores de esta semana. El miércoles, Balasaheb Ghuge, leal al partido, levantó consignas contra MLA Seema Hiray e incluso se abofeteó en protesta por que se le había negado una multa para el Distrito 29. El 30 de diciembre, el último día para presentar nominaciones, trabajadores enojados del partido supuestamente persiguieron el vehículo de Kedar mientras distribuía formularios AB.

Mientras tanto, se han declarado válidas un total de 2.079 nominaciones para 122 escaños en 31 distritos del Nashik organismo cívico después de que el escrutinio concluyó el miércoles por la noche. De las 2.356 candidaturas recibidas, 277 fueron rechazadas por diversos motivos. La última fecha para retirar las nominaciones es el 2 de enero, y la lista final de candidatos se publicará el 3 de enero.

En la Corporación Municipal de Malegaon (MMC), se recibieron 808 nominaciones para 84 escaños en 21 distritos. De ellas, 94 nominaciones fueron rechazadas, dejando a 714 candidatos en liza.

Encuestas cívicas de Nagpur: los trabajadores veteranos del BJP se rebelan y competirán como independientes después de que se les deniegue la entrada

Molestos porque el BJP les negó entradas a pesar de años de servicio leal, varios trabajadores del partido han decidido participar en las próximas elecciones de la Corporación Municipal de Nagpur (NMC) como candidatos independientes.

Los aspirantes alegan que la denegación de entradas a miembros antiguos del partido en favor de tránsfugas o recién llegados ha provocado descontento entre los cuadros, provocando dimisiones en su propio territorio. Ministro Principal Devendra Fadnavis y el ministro de la Unión, Nitin Gadkari.

Las elecciones a 29 organismos cívicos en Maharashtra, incluido Nagpur, están programadas para el 15 de enero. El NMC tiene un total de 151 escaños, mientras que el BJP disputa 143 escaños y apoya a ocho candidatos del Shiv Sena. El Congreso está disputando los 151 escaños de forma independiente, mientras que el PNC de Ajit Pawar está presentando candidatos para más de 90 escaños.

Entre los que se rebelan se encuentra Vinayak Dehankar, un antiguo trabajador del BJP y esposo de la ex alcaldesa Archana Dehankar, a quien se le negó una candidatura para el distrito 17. Renunció al partido y competirá como independiente. Sin embargo, su esposa se opuso a su medida, afirmando que haría campaña únicamente para los candidatos del BJP. El desacuerdo de la pareja la llevó incluso a mudarse temporalmente a la residencia de su hermano para “evitar disputas”.

«Para evitar más disputas en casa, decidí ir a casa de mi hermano por unos días. Esto no es una disputa familiar, sino una lucha ideológica», dijo.

De manera similar, en el distrito 16 (D), alrededor de 80 trabajadores del BJP, junto con el presidente del distrito, Gajanan Nishitkar, dimitieron después de que el partido le negara la entrada a este último.

Otro líder local experimentado del BJP y seis veces congresista, Sunil Agrawal, también está luchando en las próximas elecciones como candidato independiente después de que se le negó una candidatura del Distrito 14, que fue para una candidata.

Mientras tanto, Ninad Dixit, un joven empresario y deportista con fuertes RSS Roots, está en liza como independiente del Distrito 22, ubicado en el área de Mahal, que también alberga la sede de Sangh.

(Con entradas PTI)





