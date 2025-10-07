Lea Michele, Keanu Reeves y Ethan Slater en el desayuno de Broadway de Variety


Los nombres más importantes de esta temporada de Broadway, desde Lea Michele y Aaron Tveit hasta Keanu Reeves y Kristin Chenoweth, se reunieron para tomar frittatas y café en el desayuno anual Business of Broadway de Variety.

El evento, un adelanto de los espectáculos más animados del otoño, incluyó conversaciones con las estrellas de “Chess” Michele, Tveit y Nicholas Christopher; Los actores y creativos de “La Reina de Versalles” Chenoweth, F. Murray Abraham, Stephen Schwartz, Michael Arden y Lindsey Ferrentino; “Waiting for Godot” está protagonizada por Reeves y Alex Winter”, así como por “Ragtime” protagonizada por Caissie Levy, Brandon Uranowitz, John Clay III y el director Lear DeBessonet.

«Qué hermoso es ser parte de una comunidad donde la gente dedica su tiempo y energía, les paguen o no, a crear arte, a crear algo que le hable a la gente», dijo Ethan Slater, estrella de «Wicked: For Good» y de la próxima obra «Marcel on the Train», quien fue el anfitrión del evento del lunes. “Y gracias, Variedadpor darle a esta comunidad un lugar para comer sin tener que pagar la cuenta”.



