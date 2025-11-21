Lea esto después de las oraciones de Dhuha, su sustento será más suave y abundante.





Jacarta – oración duha Es uno de los actos de adoración sunnah que tiene gran prioridad en las enseñanzas islámicas. Este culto suele recomendarse porque proporciona muchos beneficios espirituales a quien lo practica con sinceridad.

Una de las virtudes es la de la oración. Guau conviértase en una forma de gratitud de un sirviente por las recompensas del cuerpo otorgadas por Allah SWT. También se sabe que Rasulullah SAW practica a menudo la oración Dhuha como una forma de agradecimiento por las enseñanzas islámicas que enfatizan la importancia de buscar ayuda y bendiciones de Dios en cada paso de la vida. ¡Vamos, desplázate más!

Además, también se cree que la oración dhuha es una práctica que puede calmar el corazón y traer paz interior. Al hacerlo de forma rutinaria, se le recuerda al musulmán que siempre debe confiar en Allah SWT para abrir varias puertas de la bondad.

El tiempo para las oraciones de Duha comienza después del amanecer hasta poco antes del mediodía. El mejor momento es cuando el sol comienza a salir alrededor de una lanza o aproximadamente 15 a 20 minutos después de salir, porque en ese momento las condiciones se consideran más importantes y llenas de bendiciones para la implementación del culto.

Uno de los beneficios más conocidos de la oración Duha es que abre puertas. sustento. Muchos eruditos explican que esta oración sunnah puede ser una forma de esfuerzo espiritual para que un siervo pueda obtener amplio sustento, facilidad en los asuntos, así como abundantes bendiciones en cada actividad realizada a lo largo del día.

Hay muchas maneras de acercarse siempre a Allah SWT, una de las cuales es realizando la oración Duha. Para cualquiera que tenga ciertos deseos o anhelos, realizar oraciones sunnah puede ser una forma de esfuerzo espiritual recomendada en las enseñanzas islámicas.

slaumma innad dlaha’a’ en el mundo, Breadbaa ‘bada y first ‘quil, y Qudwata This Qudatuka, y hasiratra ‘Ushmata, walsmatata. Allah aquí es fiel al barrio, qué phnesy rawesi, qué tal mu’si (umo’sira) fasir, tú en los hijos de los niños. y te enfrentas a la mañana quwwatita, tú è âtia preparó a los niños o jhâlika.

Página siguiente Significado: «Oh mi Señor, verdaderamente este dhuha es tu dhuha, esta majestad es tu majestad, esta belleza es tu belleza, esta fuerza es tu fuerza, este poder es tu poder y este cuidado es tu cuidado. Oh Dios mío, si mi sustento está en el cielo, entonces envíalo hacia abajo. Si está en la tierra, entonces sácalo. Si es difícil o difícil (para mí), hazlo fácil. Si (involuntariamente mezclado con lo que está) prohibido, purifícalo. Si está lejos, acércalo con Tus derechos, hermosura, hermosura, fuerza y poder, tráeme lo que Tú traes a Tus piadosos servidores”.









