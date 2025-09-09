Lea el libro para niños de Sonia Sotomayor ‘Just Shine’ en línea, Audiolibro

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Tribunal Supremo Justicia Sonia Sotomayor tiene un nuevo libro para niños, y se asegura de que sea una lectura obligada para varias generaciones, y en múltiples idiomas.

Sotomayor, nativa del Bronx (nacido de los padres puertorriqueños) dice que lo convirtió en una «condición» de que su nuevo libro ilustrado se lanzaría el mismo día en inglés y español. El libro de 40 páginas, titulado «¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Amazonas.

Nuevo lanzamiento ¡Solo brilla!: Cómo ser mejor tú

De los editores Philomel LibrosEl libro fue inspirado en la madre de Sotomayor, que siempre fue «capaz de hacer que todos la rodean», según una descripción. Como la justicia dijo a los anfitriones de «la vista» durante un aparición en el programa de entrevistas diurnos El martes, las primeras lecciones de su madre sobre fomentar relaciones genuinas y tener empatía por los demás, se han quedado con ella hasta hoy. Y ha seguido guiando la forma en que ella no solo trabaja con sus compañeros en el Tribunal Supremopero también cómo ella interpreta el a menudo difícil y decisiones controvertidas Eso llegó a su camino.

«Todo lo que entendí sobre cómo tratar a las personas, cómo hacer que los demás se sientan importantes, cómo sentir que eran importantes para mí, vino de ella», dijo Sotomayor. «Esa lección es una que todo niño debería saber».

Amazonas Edición española ¡Solo brilla! Cómo ser la mejor versión de ti mismo

Sotomayor dice que era importante para ella escribir una edición en español del libro, además del inglés. «El propósito del libro era ser inclusivo», dijo en «la vista». “Casi el 30% de los niños en las escuelas públicas de los Estados Unidos hablan español, y esa es una gran cantidad de niños que podrían sentirse excluidos si no tienen libros que puedan explicar los conceptos [to them] en un idioma que conocen primero «.

Libros anteriores escritos por Sotomayor tienen también se ha lanzado en ambos idiomasY la jueza de la Corte Suprema dice que está agradecida de que sus editores hayan «honrado» esta solicitud.

Según las notas del editor, el nuevo libro, «Just Shine» cuenta la historia de «una niña que creció en Puerto Rico con una habilidad increíble … para ayudar a las personas a ver su propio brillantez». El libro para niños muestra a los lectores de todas las edades «cómo ayudar a los demás a brillar hace que todo el mundo sea más brillante».

«Just Shine» está escrito por el juez Sotomayor con arte del galardonado ilustrador Jacqueline Alcántara. Obtenga el libro para niños y su traducción en español, ¡solo Brilla! Ahora en Amazon. Un audiolibro acompañante es narrado por la cantante Gloria Estefan, quien proporciona la narración en las ediciones en inglés y en español (Sotomayor narra la nota de un autor). El audiolibro tiene un tiempo de ejecución de 16 minutos y está disponible para escuchar en línea con un prueba gratuita a audible aquí.

La madre de Soyomayor, Celina Báez, murió en julio de 2021 a la edad de 94 años.