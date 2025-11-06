¿Le pides dinero a menudo a tu marido? Dra. Aisyah Dahlan: ¡Continúe!

Jacarta – Pidiendo dinero marido A menudo se considera bastante tabú, especialmente para esposa quien ya está trabajando. Hay varias razones por las que algunas esposas se muestran reacias a hacer esto, desde la autoestima, el sentimiento de vergüenza hasta el deseo de no ser una carga para sus maridos porque se sienten financieramente capaces.

Pero esto, señoras, está empezando a abandonarse. Porque según el médico y reconocido experto en neuropaternidad, Dr. Aisyah Dahlan que las esposas sigan pidiendo dinero a sus maridos.

«¿Quién le ha estado pidiendo dinero a mi marido todo este tiempo? ¡Continúe! ¿Quién fue el que lo grabó? Envíelo al marido», dijo la Dra. Aisyah Dahlan en un video subido a la cuenta de TikTok @muhammad.stor, Viernes 7 de noviembre de 2025.

Según la Dra. Aisyah Dahlan, un hombre realmente se siente feliz cuando su esposa le pide dinero. Esto se considera una forma de protección que se brinda a los hombres, especialmente en cuestiones financieras. Sin embargo, la Dra. Aisyah también recordó que cuando las mujeres son demasiado independientes y rara vez piden dinero a sus maridos, pueden surgir otros riesgos en la relación, incluida la posibilidad de infidelidad.

«¿Por qué? Porque quiere cuidar de nosotros, eso es lo que a veces sucede porque no somos mimados, tenemos nuestro propio dinero. Después de un tiempo, lo siento porque el trabajo es tan confuso, hay otras mujeres que usan sus métodos femeninos, por eso el marido se siente tentado. Mi marido también siente que con esta mujer mi dinero se vende mejor, naudzubillah», explicó la Dra. Aisha.

Para pedirle dinero a su marido, la Dra. Aisyah también necesita un truco. Dijo que las mujeres deben ser un poco mimadas cuando piden dinero a sus maridos.

«Pero, por supuesto, tienes que ser mimado así. Como ayer, ‘Papá, voy a Balikpapan’ con una cara como esa y luego ‘pidiendo dinero’. A los hombres les gusta bromear ‘tienes mucho dinero’, pero es otra cosa, entonces la cara es así (cara linda)», dijo además.

La Dra. Aisyah Dahlan explicó que, como esposa, es importante aprender a comprender cómo piensan los hombres. Al comprender esto, las relaciones domésticas podrán desarrollarse de manera más armoniosa y duradera en el futuro.

«Es por eso que debemos hacer un esfuerzo para comprender el cerebro de los hombres. Tenemos que estudiar los cerebros de los hombres para saber cómo utilizar sus estrategias. Estoy seguro de que si no estudio los cerebros de los hombres, probablemente pasaré el resto de mi vida sintiéndome irritado, un poco ofendido y lleno de prejuicios», dijo.