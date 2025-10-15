El Patriotas de Nueva Inglaterra El juego terrestre esta temporada no ha sido el mejor.

Actualmente hay cuatro jugadores en la lista con más de 100 yardas terrestres, y el grupo suma seis touchdowns terrestres. De hecho, tres de los jugadores han perdido el balón esta temporada.

ramondre stevenson es el único jugador en la sala de acarreos de los Patriots con múltiples balones sueltos. Aún así, tiene la mayor cantidad de yardas terrestres del equipo y está empatado en la mayor cantidad de touchdowns terrestres, demostrando ser una parte clave de la ofensiva de los Pats.

El corredor ha tenido problemas para perder el balón a lo largo de su carrera, teniendo 17 balones sueltos a lo largo de su carrera, siete de ellos provenientes de la temporada anterior.

Con la forma en que Stevenson ha estado jugando en lo que va de temporada, uno NFL El analista nombra al corredor de los Patriots como un jugador con algo que demostrar el resto de la temporada.

Rhamondre Stevenson tiene más que demostrar

Rhamondre Stevenson actualmente lidera al equipo con 157 yardas en 51 acarreos esta temporada. Si continúa corriendo a este ritmo, lograría el peor resultado de su carrera en yardas en una sola temporada.

Brad Gagnon de Bleacher Report nombra al corredor de los Patriots como un jugador con el más por demostrar esta temporada.

«Sólo dos corredores calificados promedian menos yardas por acarreo que Stevenson (3.1), quien también ha perdido el balón tres veces. Firmó una extensión de contrato por cuatro años y $36 millones en junio, lo que trae su propia presión. Pero los Pats también usaron una selección de segunda ronda en TreVeyon Hendersonquien ha superado a Stevenson y ha sido más confiable hasta ahora en su temporada de novato”, escribió Gagnon.

“Lo más preocupante es que parece que también lo están eliminando del juego aéreo. Tengo la sensación de que pronto este será un comité dividido equitativamente, y no sería una sorpresa si Stevenson sea esencialmente el respaldo para 2026”. entrenador en jefe Mike Vrabel dijo que el equipo necesita a Stevenson incluso a pesar de los problemas de los jugadores esta temporada.

Pats All-Pro también es nombrado jugador con algo que demostrar

El esquinero Christian González solo ha aparecido en tres juegos esta temporada para New England mientras se recuperaba de una lesión en el tendón de la corva que sufrió durante el campo de entrenamiento.

González participó de manera limitada en la práctica antes de su enfrentamiento de la Semana 6 con los Santos de Nueva Orleansque finalmente jugó.

Gagnon menciona al cornerback como alguien que tiene que demostrar algo debido a los problemas de salud del defensor.

«No se puede negar el talento de González, y fue excepcional durante una destacada campaña de segundo año en 2024. Pero la selección general número 17 de 2023 se perdió la gran mayor parte de su temporada de novato… y estuvo fuera durante gran parte de agosto y septiembre como resultado de un problema en el tendón de la corva que todavía lo obstaculiza», escribió Gagnon.

«Los Patriots no tienen el talento para hacer una carrera sorpresa este año sin él, y las posibilidades de que se ejerza su opción de quinto año están disminuyendo cada semana… Está en serio riesgo de convertirse en una maravilla de un año a partir de 2024. Sin embargo, González también tiene solo 23 años, por lo que no nos daremos por vencidos con él todavía. Los próximos 11 juegos son críticos».

Los Patriots han registrado tres victorias consecutivas desde el regreso de González, demostrando lo vital que es para la secundaria.