¿Le entusiasma que el Fiscal General visite el Ministerio de Silvicultura y realice una búsqueda?

Yakarta, VIVA – La llegada de investigadores de la Fiscalía General de la Nación a la oficina de la Dirección General de Ordenamiento Forestal, el miércoles 7 de enero de 2026, llamó la atención del público.

Aunque no hay ninguno buscarEsta visita enfatiza la atención de las autoridades legales a los cambios en la función de las áreas forestales en Indonesia.

Jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Cooperación Exterior Ministerio de SilviculturaRistianto Pribadi, enfatizó que la llegada de los investigadores no fue para buscar, sino para cotejar datos relacionados con los bosques protegidos en varias áreas en el pasado, no con la política actual del Gabinete Rojo y Blanco.

«La presencia de los investigadores del Fiscal General tiene como objetivo cotejar los datos sobre los cambios en la función de las áreas forestales, especialmente los bosques protegidos en varias áreas, que ocurrieron en el pasado y no durante el actual período del Gabinete Rojo y Blanco», dijo Ristianto, citado el jueves 8 de enero de 2026.

Agregó que todo el proceso fue ordenado, cooperativo y transparente. La Dirección General de Ordenación Forestal está dispuesta a facilitar todos los datos de conformidad con las disposiciones legales.

«El Ministerio Forestal destaca que la actividad que se lleva a cabo es la comparación de datos, no una búsqueda, y que toda la serie de procesos se desarrolla bien, ordenada y cooperativamente. La Dirección General de Planificación Forestal siempre está dispuesta a apoyar a los agentes del orden proporcionando los datos y la información necesarios de acuerdo con las disposiciones legales», dijo.

Ristianto también apreció las medidas adoptadas por el Fiscal General para fortalecer la gobernanza forestal. La sinergia entre los ministerios y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se considera muy importante para garantizar una gestión forestal transparente, justa y sostenible.

«El Ministerio de Silvicultura también expresó su apoyo a las medidas del Fiscal General para fortalecer la gobernanza forestal. La sinergia entre el ministerio y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se considera importante para garantizar que la gestión forestal sea transparente y justa», dijo Ristianto.

Destacó que esta colaboración es un compromiso a largo plazo para mantener los bosques de Indonesia sostenibles, beneficiosos para la comunidad y seguros para las generaciones futuras.

«Ministerio de Silvicultura «Confirma su compromiso de apoyar el proceso legal para crear un manejo forestal sostenible, tanto en beneficio de la comunidad actual como de las generaciones futuras», dijo.

Mientras tanto, el jefe del Centro de Información Jurídica del Fiscal General, Anang Supriatna, admitió que aún no tenía información detallada sobre las actividades de los investigadores del Ministerio de Silvicultura.