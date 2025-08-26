Le Creuset, Dyson y más

Dispositivo de transmisión Roku Ultra LT

Roku es una de las principales marcas en la transmisión porque casi todos los dispositivos de la compañía son simples y fáciles de usar con una interfaz limpia y menús legibles. Simplemente conecte el dispositivo de transmisión al puerto HDMI de su televisor, sincronizado con la red Wi-Fi de su hogar, inicie sesión o cree una cuenta Roku y comience a transmitir.

Tendrá acceso instantáneo a cientos de canales de transmisión populares, como Netflix, Hulu, Prime Video, Crunchyroll, Criterion Channel y mucho más. Roku incluso tiene su propio canal de transmisión llamado Roku Channel, que presenta películas exitosas, programas de televisión y noticias en vivo que puedes ver gratis.