LDMI PB HMI aprecia las medidas del gobierno para construir una aldea Hajj en Indonesia

Jacarta – Instituto Estudiantil Da’wah Indonesia (LDMI) La Junta Ejecutiva de la Asociación de Estudiantes Islámicos (PB HMI) expresó su gran agradecimiento a Danantara Indonesia, por el proceso de adquisición de terrenos estratégicos en La Meca, Arabia Saudita, para el desarrollo de la Villa. haji Indonesia.

El proyecto Kampung Haji es una iniciativa importante para proporcionar instalaciones más apropiadas, cómodas y representativas para congregación El Hajj y la Umrah de Indonesia también son símbolos de la soberanía de los musulmanes indonesios en Tierra Santa.

Este proceso de adquisición muestra el fuerte compromiso de Danantara de apoyar los servicios religiosos indonesios en tierra santa, de acuerdo con el mandato del gobierno y las aspiraciones de la comunidad musulmana indonesia.

«Apreciamos el liderazgo y la dedicación del Sr. Rosan Roeslani para completar el proceso de adquisición de tierras para la aldea indonesia de Haji», dijo el director general de LDMI PB HMI, Hasan Al-Amri en una declaración escrita, el domingo 21 de diciembre de 2025.

Hasan añadió que el logro del gobierno al establecer una aldea Hajj fue un paso hacia la creación del espíritu de los musulmanes, especialmente en Indonesia.

Evaluó que las instalaciones que construirá el gobierno pueden brindar comodidad y seguridad a los peregrinos del Hajj de Indonesia.

«Esto no es sólo un logro administrativo, sino un paso concreto para fortalecer el espíritu de la ummah para los musulmanes indonesios en Tierra Santa. Con esta instalación, nuestra congregación obtendrá comodidad, seguridad y apoyo total al realizar el Hajj y la Umrah. Este éxito es una manifestación de trabajo duro y una gran visión para el pueblo», dijo.

Espera que el gobierno pueda ofrecer el mejor servicio a los peregrinos indonesios del Hajj.

«Esperamos que una mayor implementación pueda continuar siguiendo el espíritu de servicio al pueblo y brindar bendiciones a la nación indonesia», continuó.

Evaluó que este proyecto implica una serie de pasos estratégicos, incluido un proceso de licitación y negociación para terrenos seleccionados en un área relativamente cercana a la Gran Mezquita, una consideración importante para la comodidad de los peregrinos indonesios en Tierra Santa.

LDMI PB HMI también expresó la esperanza de que las instalaciones de Kampung Haji puedan convertirse en un punto de partida para los mejores servicios que reflejen verdaderamente la atención del Estado a los derechos y necesidades de los peregrinos, además de convertirse en un legado positivo para los musulmanes indonesios en el futuro.