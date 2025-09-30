LCR filtró el Plan de Contrato Star de Moto2, cerca de unirse a Honda en MotoGP

VIVA – Rumores sobre el movimiento de Diogo Moreira, Young Moto2 Star, a la clase Premier Motogp El más ampliamente escuchado. Equipo satelital LCR Honda recientemente proporcionó una actualización que fortaleció la acusación de que el acuerdo contrato Entre Moreira y Honda se está acercando.

Aunque no ha habido un anuncio oficial, la señal de LCR y Honda muestran que el proceso de negociación ha entrado en la etapa final.



Honda LCR Racer, Johann Zarco

Un trasfondo de rumores del contrato

Desde el principio estación 2025, el nombre Diogo Moreira se ha asociado con un asiento en el equipo de Honda LCR. Moreira, que actualmente defiende al equipo de carreras de Italtrans en Moto2, apareció coherente En la parte superior de la clasificación, incluso unas pocas veces compitiendo por el podio. Su actuación hizo que Honda lo mirara como candidato corredor el futuro.

Los rumores se hicieron más fuertes cuando la noticia circuló de que Moreira recibió una oferta de contrato de tres años de Honda. Curiosamente, se dice que prefiere opciones con Honda sobre oportunidades que provienen de otros fabricantes como Yamaha.

Declaración del jefe de LCR

Los medios de comunicación le preguntaron a Lucio Cecchinello, el jefe del equipo LCR durante el MotoGP 2025 japonés en Motegi. Respondió cuidadosamente, enfatizando que no estaba directamente involucrado en las negociaciones del contrato de Moreira, pero admitió que la conversación estaba en curso.

«Sé que están hablando. Pero Honda anunciará todo cuando llegue el momento», dijo Cecchinello, dijo Viva de Crash el martes 30 de septiembre de 2025.

Esta declaración muestra que aunque el LCR no está en el centro de negociación, su equipo está claramente preparado si Moreira se une oficialmente la próxima temporada.

La situación actual del corredor de LCR

Temporada 2025, LCR Honda dejó caer a dos corredores: Johann Zarco como un jinete experimentado y Somkiat Chantra que fue ascendido a reemplazar a Takaaki Nakagami. Sin embargo, el viaje de Chantra no funcionó sin problemas.

Tuvo una lesión en la rodilla que lo hizo ausente de varias series, y su desempeño inconsistente causó especulaciones sobre su futuro.

Si Moreira realmente firma un contrato con Honda, es muy probable que reemplace a Chantra en LCR a partir de la temporada 2026. Algunos informes incluso dicen que Chantra puede trasladarse al programa Honda World Superbike (WSBK) como una continuación de su carrera.

¿Por qué Diogo Moreira es la primera opción?



Honda LCR Racer, Johann Zarco

Hay varias razones por las cuales Honda y LCR están interesados ​​en traer Moreira:

– Rendimiento impresionante en Moto2

Moreira parecía consistente durante toda la temporada, a menudo entrando en el frente corredor. Esta consistencia indica que está listo para avanzar en la clase.

– edad joven y gran potencial

A una edad muy temprana, Moreira es vista como una inversión a largo plazo. Honda vio una gran oportunidad para darle forma a un corredor de MotoGP.

– La necesidad de Honda de sangre fresca

Su rendimiento puede traer refrescos al equipo satelital LCR. Honda también necesita jóvenes corredores que puedan desarrollarse rápidamente, especialmente después de la difícil temporada con resultados insatisfactorios.

Impacto en Honda y MotoGP

Si el contrato se realiza realmente, la presencia de Moreira será un nuevo estímulo para Honda, quien está luchando por encontrar estabilidad después de algunas temporadas difíciles en MotoGP. Su presencia en el LCR también puede proporcionar energía positiva para el equipo satelital de Honda en competencia contra otros equipos independientes como Pramac Ducati o Tech3 Gasgas.

Por otro lado, este movimiento puede ser un gran trampolín para que Moreira se demuestre al más alto nivel. Con años de experiencia en Moto2 y el apoyo completo de Honda, la oportunidad de desarrollarse en MotoGP está abierta.

Aunque no ha habido un anuncio oficial, las señales se están fortaleciendo de que Diogo Moreira pronto se elevará a MotoGP con LCR Honda. Es probable que este contrato de tres años sea anunciado en el futuro cercano por Honda.



Honda LCR Racer Alex Rins

Con la situación, el futuro de Somkiat Chantra en LCR parece cada vez más incierto, mientras que se cree que Johann Zarco permanece como un corredor experimentado en el equipo.

Estamos esperando una confirmación oficial de Honda: ¿Moreira realmente será su nueva cara en MotoGP 2026? Si es cierto, este puede ser uno de los pasos importantes de Honda para competir nuevamente al más alto nivel del mundo de las carreras de motor.