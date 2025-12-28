LCGC frente a vehículos eléctricos para Yakarta-Surabaya, ¿cuál es más rápido y económico?

Yakarta, VIVA – Los viajes de larga distancia por carretera desde Yakarta a Surabaya son a menudo un punto de referencia en cuanto a comodidad y eficiencia de un automóvil, especialmente al pasar por la carretera de peaje Trans Java, que se extiende a lo largo de casi 800 kilómetros. Curiosamente, ahora la elección de vehículos de menos de 200 millones de IDR no sólo tiene motores de gasolina, sino que también están disponibles versiones puramente eléctricas.

Según la simulación de VIVA Otomotif del domingo 28 de diciembre de 2025, el viaje Yakarta-Surabaya en condiciones de tráfico relativamente suaves generalmente requiere un tiempo de conducción de alrededor de 9,5 horas. Esta cifra no incluye el tiempo de parada por necesidades del conductor ni el tiempo de recarga del vehículo.

En coche LCGC Con un precio inferior a 200 millones de IDR, la estrategia de viaje es relativamente sencilla porque sólo requiere una recarga de combustible a mitad del viaje. El tiempo medio de parada en las gasolineras de peaje sólo es de 10 a 15 minutos, por lo que la duración total del viaje es de unas 9 horas 45 minutos a 10 horas.

Mientras tanto, coche electrico en una categoría de precios similar requiere una planificación más cuidadosa porque depende de la disponibilidad de estaciones de carga rápida en las zonas de descanso. Para la distancia de Yakarta a Surabaya, los vehículos eléctricos generalmente requieren de dos a tres cargas, dependiendo de la capacidad de la batería y el estilo de conducción.

Cada sesión de carga rápida desde condiciones medias a seguras suele tardar entre 30 y 45 minutos. En total, el tiempo adicional debido a la carga puede alcanzar de 70 a 120 minutos, por lo que la duración total del viaje oscila entre 10 horas, 40 minutos y 12 horas.

En términos de costes, los coches de gasolina de este segmento consumen de media entre 40 y 45 litros de combustible para recorrer esa distancia. con precio bbm Actualmente, los costos de energía de viaje no subsidiados oscilan entre 430.000 y 460.000 IDR, sin incluir la tarifa de peaje de Trans Java de alrededor de 850.000 IDR.

Por el contrario, los coches eléctricos requieren un consumo de energía de entre 75 y 80 kWh para la misma distancia. Con las tarifas públicas de carga rápida, los costes de la electricidad oscilan entre 180.000 y 200.000 IDR, por lo que los gastos totales de viaje son inferiores a los de los coches de gasolina.

Esta comparación muestra que los coches de gasolina son superiores en términos de comodidad horaria, mientras que los coches eléctricos ofrecen una importante eficiencia energética. En última instancia, la elección se reduce a las necesidades del usuario, ya sea que prioricen el tiempo de viaje o el ahorro de costos en viajes de larga distancia.