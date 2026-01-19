Roma, EN VIVO – Fósforo Lacio vs Como En la continuación de la Serie A, la Liga italiana es uno de los partidos que más llama la atención de los aficionados al fútbol indonesio. Este duelo fue transmitido en vivo por ANTV el martes 20 de enero de 2026, con horario de inicio a las 02.45 WIB.

Este partido no es sólo un gran partido de la Serie A, sino también un momento importante para Nico Pazun joven centrocampista que ahora juega en el Como. El jugador que antes tenía la condición de prospecto del Real Madrid se encuentra actualmente en una etapa crucial de su carrera, demostrando su calidad y regularidad en el club del Boss Djarum.

Había dudas de que la medida de Nico Paz estuviera relacionada con una estrategia financiera o ganancias por transferencias, pero los informes de los medios españoles confirmaron que la decisión del Real Madrid de liberar a Paz fue un paso técnico, no solo para obtener ganancias. Con un valor de transferencia de alrededor de 9 millones de euros, los blancos consideran a Paz un jugador que ha madurado y está preparado para competir al más alto nivel.

La dirección del Real Madrid también destacó que Nico Paz no es un activo de compra y venta a corto plazo, sino parte de un proyecto a largo plazo de desarrollo de jugadores jóvenes. Su constante desarrollo con el Como, marcado por un tiempo de juego regular y una contribución real en las competiciones europeas, refuerza aún más esta creencia.

Frente a la Lazio, Nico Paz consiguió un gran escenario para mostrar sus capacidades. El club de la capital italiana se caracteriza por tener un juego agresivo y disciplinado, por lo que este partido es una dura prueba y una oportunidad de oro para Paz de demostrar que es digno de ser la base del futuro del equipo.

Se prevé que el partido Lazio vs Como sea feroz, con ambos equipos apuntando a puntos importantes. Para los espectadores de Indonesia, este partido se podrá ver en vivo solo por ANTV, presentando acción de la Serie A llena de prestigio y llena de historias interesantes, especialmente de la figura de Nico Paz, quien actualmente está bajo los reflectores.