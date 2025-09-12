Layne Riggs Spins, Woes mecánicos de Jake García

La carrera de playoffs de la serie de camiones NASCAR en Bristol Motor Speedway Estaba lleno de drama desde el principio. Los giros, las fallas mecánicas y el contacto en la pista sacudieron la clasificación de los playoffs.

Polos Layne Riggs Giró en la primera vuelta, pero hizo un gran regreso para ganar. Chandler Smith ralentizado con un problema mecánico. Jake García perdió dirección asistida. Tyler Ankrum Golpea la pared, después del contacto. Cada incidente afectó la búsqueda de playoffs.

Playoffs de la serie de camiones NASCAR: el giro de la vuelos de apertura de Riggs

La noche de la serie de camiones NASCAR de Layne Riggs en Bristol comenzó en un desastre cuando giró en la vuelta de apertura. Su Ford No. 34 cayó a la parte posterior del campo. El giro podría haber terminado sus esperanzas, pero Riggs y su equipo se mantuvieron tranquilos y ejecutaron una estrategia de recuperación perfecta.

Usando llamadas de pozo inteligente, subió constantemente por el paquete. En la vuelta 141, Riggs tomó la delantera y nunca miró hacia atrás.

«Creo que esto muestra que estamos allí, estamos en disputa, podemos hacerlo». dijo Riggsquien realizó las últimas 109 vueltas de forma verde con neumáticos calificados en su Ford No. 34, después de haber usado un conjunto de pegatinas después del giro en la vuelta 1. «Eso es tres seguidos en Bristol para los deportes de motores de primera fila. Es un gran testimonio para todos estos tipos. Tenemos un paquete realmente bueno aquí.

«Hombre, estoy emocionado por New Hampshire. Nunca he estado allí y ya me encanta esa pista de carreras».

Lo que comenzó como un desastre potencial se convirtió en una actuación triunfante de giro a la ganancia, marcando su quinta carrera Victoria de la serie de camiones NASCAR, su tercero de 2025, y una declaración de resistencia y habilidad en los playoffs.

Fallas mecánicas sacuden la clasificación

Los problemas mecánicos perjudican a varios conductores de playoffs de la serie de camiones NASCAR. En la vuelta 33, el Ford No. 38 de Chandler Smith experimentó un problema eléctrico que ralentizó su camioneta. Se enfrentó a Green varias veces, finalmente cayendo 12 vueltas detrás. Smith terminó 30 y cayó 24 puntos por debajo de la línea de corte de playoffs, lastimando sus esperanzas de campeonato por Cameron Richardson de NASCAR, com.

«No estoy seguro de cuál fue el problema honestamente» Smith dijo Después de la carrera. «Parece que era un sensor que se desconectó lentamente, que es alucinante para mí que estamos compitiendo con este prestigio de un nivel y puede tener algo simplemente comenzar a moverse y arruinar completamente tu día».

Jake García perdió la dirección asistida después de ganar la etapa 1. Luchó en las esquinas de alta bancos y tuvo que enfrentar nuevamente. García terminó 33, cayendo de +2 a -14 puntos en la línea de corte. Este fue un gran revés para su carrera de playoffs.

«Lo primero que noté fue que la dirección asistida se apagó», García recordó. «Pensé que ese era el único problema … Estaba tratando de diagnosticar el problema, lo ejecuté durante una vuelta antes de darme cuenta de lo caliente que estaba poniendo el agua, y luego tuve que enfrentar y diagnosticar el problema.

«Fue un perno en el motor que se rompió que no podemos controlar en absoluto».

Tyler Ankrum, también fue exprimido por Kaden Honeycutt. Ankrum golpeó la pared con fuerza. Se enfrentó para reparaciones y Terminado 20. Perdió puntos de escenario clave, ahora empatado por el sexto.

Resumen de la carrera de Bristol e impacto en los playoffs

La serie de camiones NASCAR en Bristol tuvo cinco cambios de plomo entre cuatro conductores y cuatro precauciones para 31 vueltas. Giros, fallas mecánicas y contacto dieron forma a la batalla de playoffs. No hubo grandes restos de varios autos, pero pequeños momentos cambiaron la clasificación.

La victoria de regreso de Riggs establece una intensa pelea en New Hampshire. Cada punto será importante. La carrera de Bristol mostró por qué los playoffs de la serie de camiones NASCAR son impredecibles. La resiliencia, la habilidad y un poco de suerte deciden quién sigue adelante.