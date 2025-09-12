Layne Riggs convierte el desastre en gloria con la victoria de los playoffs de la serie de camiones de Bristol NASCAR

Lo que comenzó cuando una pesadilla terminó en pura celebración para Layne Riggs el jueves por la noche. En el UNOH 250 presentado por Ohio Logistics en Bristol Motor Speedway. En la segunda carrera de los playoffs de la serie de camiones NASCAR, Layne Riggs salió en la primera vuelta. Aparentemente estableciendo el tono para una noche larga y frustrante.

Pero en lugar de doblar. Él cavó, arañando su camino de regreso a través de la manada para capturar una victoria impresionante y voltear el guión de lo que podría haber sido un desastre de los playoffs.

«No obtienes dos mulligans en los playoffs, y tengo dos», Riggs admitióTodavía recuperando el aliento del cambio emocional. Ya había cojeado a un puesto 17 después de golpear el muro en el primer partido de los playoffs en Darlington Raceway el 30 de agosto «.

«La primera vuelta de la carrera para girar, es un golpe para tu confianza, seguro. Pero tengo fe en este equipo, y tengo fe en todos aquí …»

La apuesta de neumáticos en negrita de Layne Riggs vale la pena en el emocionante acabado de Bristol

Después del giro temprano, Riggs y el No. 34 Portavoz de primera fila Vado El equipo hizo una llamada valiente, quemando sus neumáticos de pegatinas frescas inmediatamente y obligando a Riggs a ejecutar las 109 vueltas finales en caucho calificado. De alguna manera funcionó.

«Creo que esto muestra que estamos allí, estamos en disputa, podemos hacerlo», dijo Riggs, empapado en el momento. «Eso es tres seguidos en Bristol para los deportes de motores de primera fila. Es un gran testimonio para todos estos tipos. Tenemos un paquete realmente bueno aquí. Hombre, estoy emocionado por New Hampshire Motor Speedway. Nunca he estado allí y ya me encanta esa pista de carreras».

Para un conductor que comenzó la noche enfrentando la posibilidad de salir de la contención de playoffs de la serie de camiones de NASCAR, Bristol se convirtió en el escenario de su arco de redención.

La racha de Corey Heim se rompió cuando Riggs se eleva

La victoria de Riggs también se produjo a expensas de la potencia actual de la serie. Corey Heim Enrollé en Bristol montando una racha ganadora de tres carreras y mirando una oportunidad de atarte Greg Biffle’s récord de nueve victorias en un solo NASCAR Serie de camiones estación.

En cambio, Heim observó que esa racha subía con humo cuando Riggs pasó tarde y selló el trato Según Reid Spencer de NASCAR.com.

Heim, conduciendo el No ……………… cómo hombre 11 Tricon Garage Toyotadominó gran parte de la noche, liderando un máximo de 122 vueltas en comparación con el 110 de Riggs. Pero el punto de inflexión llegó en el reinicio final, donde Heim admitió que su elección de carril puede haberle costado caro, Según Auto Racing.

«Fue una elección discutible en ese último reinicio, alineado detrás del camión que se quedó fuera, creo que fueron el 62 (Butcher Mason)», dijo Heim después. «Giró los neumáticos realmente mal y volvimos a la séptima o octava, y fue solo una carrera dependiente de la posición de súper pista».

Incluso con el revés, Heim fue amable en la derrota. «Pensé que nuestro camión era bueno. Creo que el mejor equipo ganó con seguridad. Esos muchachos estaban apagados», agregó.