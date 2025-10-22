Law Roach sobre Project Runway, jubilación y método de vestimenta

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Aunque se autodenomina “arquitecto de imagen”, los títulos no le importan mucho. ley cucaracha. Como uno de los estilistas más influyentes de Hollywood, su trabajo se centra en la narración.

«Utilizo la ropa como mis palabras», dice Roach. Variedad. «Creo que se trata de la narrativa. Se trata del por qué».

Hemos visto estas historias sartoriales desarrollarse en docenas de sus clientes a lo largo de los años, desde Celíne Dion y Ariana Grande hasta Kerry Washington y, por supuesto, Zendaya, quien, junto a Roach, ha encarnado a todos, desde Juana de Arco con una armadura personalizada de Versace hasta un cyborg construido en metal en Thierry Mugler.

Si bien se le puede atribuir el mérito de haber catalizado en gran medida el aumento del método de vestir en las alfombras rojas, no le importa atribuirse el mérito de la floreciente tendencia, que no tiene visos de ir a ninguna parte.

«Me encanta y me encanta que otras personas lo adopten porque para mí es divertido verlo». él dice. «Todos somos artistas al final del día, ¿verdad? Y es parte de nuestro trabajo entretener a la gente: gente que va a la oficina todos los días o se queda en casa, madres que tienen los trabajos más difíciles de todos. Y te da cinco o 10 minutos al día para mirar algo y disfrutarlo».

Aunque anunció su retiro en 2023, citando «agotamiento», continuó diseñando a Zendaya y a clientes selectivos, y se alejó del cronograma típico de giras por la alfombra roja y trabajo de edición. En cambio, está emprendiendo nuevas aventuras dentro del mundo de la moda, más recientemente como juez y productor ejecutivo en “Project Runway”, que fue renovada para una temporada número 22 esta semana.

Este mes, Roach también asumió un nuevo título: Global Tastemaker for Chase Travel, un movimiento estratégico de la compañía de tarjetas de crédito para “posicionarse en la intersección de viajes, cultura y estilo de vida”, según la marca. En un comunicado de prensa, Chase Travel dice que se está «apoyando en la narración cultural para impulsar la relevancia».

Para Roach, el título fue más que nada una forma de validación: “Por los años de arduo trabajo que trabajé construyendo mi oficio y mis clientes y a mí mismo”, dice. «Es sólo un cumplido, de verdad».

Como parte de la campaña, Roach y Chase lanzaron la serie «El arte de viajar», que sigue al estilista en un «viaje creativo» a través de Estambul, donde exploró la moda, la comida y el diseño como parte de un itinerario curado, que incluía una estadía en el Four Seasons Hotel Estambul en el Bósforo para comprar especias aromáticas y textiles vivos en el Gran Bazar.

Para celebrar su nuevo rol como Global Tastemaker de Chase Travel, Variedad Nos reunimos con Roach para hablar sobre las tendencias de la alfombra roja, su Semana de la Moda favorita esta temporada y su duro crítico en “Project Runway”:

Gran parte de esta campaña trata de defender los viajes. ¿Cuáles son los principales lugares a los que recomendaría a la gente viajar?

Bueno, depende de lo que quieras hacer. Si quieres comprar, definitivamente creo que Tokio y Japón son uno de esos lugares. Pero si quieres vivir una experiencia gastronómica, son los países asiáticos. Para mí, estoy obsesionado con Tailandia. Tailandia se ha convertido en mi santuario para mi cumpleaños durante los últimos tres años, y para mí es simplemente un viaje a través de la comida. Si quieres ir de fiesta dentro de una cultura, siempre pienso en Sudamérica, Brasil, Carnaval y Río. Que también es un lugar animado, pero, ya sabes, también es un lugar donde estuve que me pareció muy acogedor y lleno de cultura. Y he podido visitar Arabia Saudita varias veces. Creo que eso está un poco fuera de lo común para la gente, pero animo a la gente a que vea Arabia Saudita.

Hubo muchos cambios en las casas de diseñadores durante la pasada temporada de moda. ¿Cuál fue, en tu opinión, la mejor semana de la moda de este año?

Ésa es una pregunta muy turbia. Quiero decir Nueva York porque en realidad estoy en Nueva York en este momento y Nueva York es lo que me formó y me ayudó a desarrollar mis habilidades como estilista. Pero creo que París tenía que tener la Semana de la Moda más emocionante de esta temporada, con todos los nuevos nombramientos: Jonathan Anderson en Dior y Matthieu Blazy en Chanel. Entonces tengo que decir París.

Eres el rey de las respuestas entrenadas por los medios. Me recuerda a la otra noche cuando te preguntaron sobre el tanga de Kim Kardashian…

No fue turbio. Realmente solo estaba dando una respuesta honesta. Porque tengo esta personalidad y mi trabajo televisivo ha arrojado algunos momentos turbios. Así que creo que cada vez que intento responder una pregunta honestamente, la gente simplemente… pero me encanta el debate. Porque hay todos estos debates en Tiktok: ‘¿Estaba siendo turbio esa noche? Yo digo: ‘Mientras la gente hable y se divierta con esto de un lado a otro, lo que sea’. Pero la gente que me conoce sabe que allí no había sombra alguna.

Realmente ayudaste a catalizar la tendencia del método de vestir en la alfombra roja, que realmente alcanzó un punto álgido durante el año pasado. ¿Cómo te sientes al respecto ahora que entramos en otra temporada de premios?

Creo que es divertido. Creo que es divertido para la gente en casa verlo. Una vez más, soy un narrador y la ropa son mis palabras. Y creo que para mí, y para Zendaya en particular, lo hice con Jody Turner Smith para la gira de prensa de Tron. La gente realmente lo disfruta. Y todos somos animadores, ¿verdad? Y es parte de nuestro trabajo entretener a la gente: gente que va a la oficina todos los días o se queda en casa, madres que tienen los trabajos más difíciles de todos. Y te da cinco o 10 minutos al día para mirar algo y disfrutarlo.

Para mí, en mi trabajo, creo que dejo algunos huevos de Pascua en los que la gente tiene que investigar un poco para encontrar una referencia y creo que eso es lo que he aprendido y lo que me han dicho que es simplemente divertido. Al final del día, solo quiero ser animador y hacer feliz a la gente a través de mi trabajo. Desde mi jubilación, realmente descubrí que eso es lo que más me alegra. Y muy bien. Me encanta y me encanta que otras personas lo adapten porque es divertido para mí verlo.

Pensé que la gira de prensa de Jenna Ortega para ‘Wednesday’ fue realmente hermosa y muy bien elaborada, y fue genial. Y por eso me gusta que la gente lo haga, me den crédito por ello o no. ¿A quién le importa? Pero para mí, como fan de la moda, también es divertido verlo.

Ahora eres juez en ‘Project Runway’, que acaba de renovarse para la temporada 22, de la que también eres productor ejecutivo. ¿Cuál ha sido el mayor desafío en términos de equilibrar animar a los concursantes y brindarles comentarios honestos?

No creo que nada fuera un desafío porque eso es lo que hago. Creo que no les haría ningún favor a estos niños si no fuera honesto. No todo el mundo consigue un trofeo en el mundo real. Hay un ganador y todos los demás son perdedores. Y es lo que es. Y creo que en mi carrera la gente decía: ‘Eso es malo’. Y crecí a partir de eso y te ayuda. Y creo que también me gané el derecho.

Durante mucho tiempo, en los reality shows ha existido esta corrección política y es como ‘A por esfuerzo’. Y no creo que ese sea el mundo real y definitivamente no es moda. Si un diseñador saca una mala colección, la gente le hará saber que sacó una mala colección. Y lo que haces es tomar eso y tomar las críticas que tienen sentido para ti y usarlas para ayudarte a crecer.

Si eres fanático del programa, notarás que cuando regresaron a esa habitación y yo fui duro, dijeron: ‘Está bien, saldré y le demostraré que está equivocado la próxima semana’. Y muchos de ellos hicieron eso. Y creo que si no hubiera dado esas críticas, entonces el trabajo se habría estancado y no habrían crecido. Y algunas personas que estaban en la parte inferior terminaron teniendo mucho éxito en el programa. Además, es mi personalidad y no soy un mentiroso. No miento en la vida real y estoy muy seguro de que no mentiré en la televisión. Entonces es lo que es. Ámalo o ódialo.