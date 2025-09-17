‘Law & Order’ Pop-Up ‘Dun Dun Diner’: Cómo reservar asientos


En el sistema de justicia penal, las personas están representadas por dos grupos separados pero igualmente importantes: la policía, que investiga el crimen; y los fiscales de distrito, que procesan a los delincuentes. Estas son sus cenas.

A medida que la franquicia «Law & Order» alcanza su 35 aniversario este año, y la serie de recetas original marca su temporada 25 este otoño: NBC y Peacock lanzarán el próximo mes el «Dun Dun Diner» en Nueva York.

El restaurante emergente, que se ubicará en el Rockefeller Center (hogar de la sede de NBCUniversal), se llevará a cabo solo durante un fin de semana: viernes 3 de octubre a domingo, 5 de octubre de 2025. Las registros comienzan el 19 de septiembre en Noon ET a través del sitio web exploretock.com/dundundiner.

NBCUniversal es prometedor de los asistentes «una experiencia de servicio limitado e inspirado en el comensal que sumergirá a los fanáticos en el universo de la icónica franquicia». La comida para el restaurante vendrá a través de asociaciones con el bar de leche y el servicio de cena NY.

Per the explainer for the event: “This new experience, modeled after the quintessential NYC hangout for hard-working detectives, lets fans step inside and feel like part of the Elite Squad… the multi-day event will give fans the chance to indulge in diner favorite dishes, snag limited-edition squad merchandise, and surround themselves within interactive moments and imagery that call back to ‘Law & Order’s’ heroes, guest stars, and decades worth of cases, cables y pistas «.

NBCUniversal está curando el evento junto con NVE Experience Agency. La ventana emergente «Law & Order» está programada para el jueves 25 de septiembre estrenos de la temporada 25 de «Ley y orden» (8 pm ET) y «Law & Order: SVU» Temporada 27 (9 pm ET) en NBC. Los espectáculos también se transmiten al día siguiente en Peacock.



