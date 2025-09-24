‘Law and Order’ agrega David Ajala para la temporada 25

David Ajala ha sido elegido en «Orden público«Temporada 25 en un papel regular de la serie.

Ajala interpretará a un detective junto a Det. Vincent Reilly (Reid Scott). Los miembros adicionales de la temporada 25 incluyen a Tony Goldwyn, Maura Tierney, Odelya Halevi y Hugh Dancy.

Ajala es mejor conocida por interpretar a Cleveland «Libro» Booker en la serie Paramount+ «Star Trek: Discovery», uniéndose al programa en su tercera temporada y permanecer con él durante su quinta y última temporada. También es conocido por sus papeles en espectáculos como «Nightflyers», «The Jetty», «Falling Water» y «Supergirl». También apareció anteriormente en múltiples episodios de «» Law & Order: Reino Unido «. Sus créditos cinematográficos incluyen «The Dark Knight», «The Fast & the Furious 6», «Júpiter Ascending» y «Stared Up».

Es representado por CAA, grupo de talentos independientes, Strand Entertainment y Goodman Genow.

La temporada 25 de «Law and Order» se estrena el 25 de septiembre a las 8 pm ET/PT en NBC y transmitiendo al día siguiente en Peacock. La serie es producida por Dick Wolf, Rick Eid, Alex Hall y Peter Jankowski. Es producido por Universal Television en asociación con Wolf Entertainment.

«Law and Order» debutó originalmente en NBC en 1990 y funcionó durante 20 temporadas hasta 2010. NBC luego revivió la serie en 2022 para una temporada 21. El programa ha generado múltiples spin -offs, incluida la serie actual «Law & Order: Special Victims Unit» y «Law & Order: Organized Crime».

En otra parte de la «ley y orden» -verse, recientemente se anunció que un Canal rápido para la serie En los canales LG, Plutón TV, Prime Video, The Roku Channel, Samsung TV Plus y Xumo Play. Las temporadas 5-10 del espectáculo ya están disponibles, con temporadas adicionales que se agregarán más tarde.