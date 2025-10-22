Lauryn Hill revela las fechas de su gira por Canadá

Lauryn Hill visitará ocho ciudades de Canadá en una gira que ella llama «Artista en residencia».

Hill, que se estrenará el 19 de noviembre en el Teatro Burton Cummings en Winnipeg, Manitoba, actuará en teatros, salas y auditorios hasta el 19 de diciembre. Su última presentación será en el Centro Nacional de las Artes en Ottawa, Ontario.

El artista actuó por última vez en el Festival de la Esencia el 4 de julio. Fue agregada a la alineación pocos días antes de su inicio. Los organizadores del Essence Festival salieron en su defensa después de que la cantante llegara tarde, aproximadamente a las 2:30 am, para actuar en un estadio casi vacío.

Los boletos para su gira “Artist In Residence” estarán disponibles para su compra a partir de una serie de preventas el 22 de octubre. La venta pública comienza el 24 de octubre a las 12 p. m. Se donarán dos dólares de cada boleto vendido al Fondo MLH, que proporciona recursos para el alcance comunitario local.

Hill le publicó recientemente Instagram cuenta un emotivo homenaje dedicado al fallecido cantante D’Angelo, quien murió el 14 de octubre de cáncer. Ella lo llamó “un faro de luz para una generación y más allá que no recordaba el legado que nos precedió”.

«Lamento no haber tenido más tiempo contigo», escribió. «Su innegable belleza y talento no eran de este mundo, y una presencia que no es de este mundo necesita protección en un mundo que codicia la luz y la unción de Dios. Usted, señor, nos conmovió, nos conmovió, inspiró e incluso intimidó a otros a actuar con su genio».

“Fechas de la gira canadiense Artist In Residence”:

19 de noviembre de 2025 – Teatro Burton Cummings – Winnipeg, MB

24 de noviembre de 2025 – The Orpheum – Vancouver, BC

30 de noviembre de 2025 – FirstOntario Concert Hall – Hamilton, ON

3 de diciembre de 2025 – Place des Arts – Montreal, QC

8 de diciembre de 2025 – Auditorio Jubileo del Sur de Alberta – Calgary, AB

10 de diciembre de 2025 – Auditorio Jubileo del Norte de Alberta – Edmonton, AB

16 de diciembre de 2025 – Massey Hall – Toronto, ON

19 de diciembre de 2025 – Centro Nacional de las Artes – Ottawa, ON