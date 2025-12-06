Laurence Fishburne establece su próximo trabajo como director con la estrella André Holland

Laurence Fishburne está buscando volver a estar detrás de la cámara y actualmente está desarrollando un proyecto de dirección, “The Rule of Nines”, con la productora y directora de casting Bonnie Timmermann (“I Origins”, “Roofman”) y el actor. André Holanda («Luz de la luna»). John Connor escribió el guión.

«El hecho de que haya estado haciendo películas desde que tenía 11 o 12 años significa que soy cineasta», dice. Variedad. «Me hace estar realmente preparado».

Fishburne hizo su debut como director con “Once in the Life” del año 2000, que escribió y dirigió. Desde entonces, ha rechazado varias ofertas de dirección, alegando falta de pasión o conexión con el material. Ahora, dice, está listo para asumir una carrera más sostenida detrás de la cámara.

«Este puede ser el momento en el que entre al espacio del director de una manera real y consistente», dice.

En el frente de la actuación, Fishburne regresará para la quinta y última temporada de “The Witcher”, que según él “probablemente se transmitirá el próximo año, probablemente aproximadamente al mismo tiempo, como Halloween”. Más allá de eso, le gustaría aprovechar la sensibilidad cómica que mostró en “Black-ish” y “Pee-wee’s Playhouse”, aunque sólo sea esporádicamente en otros lugares.

«De [my first film] En ‘Cornbread, Earl and Me’, siempre me he mostrado como el tipo que te dice la verdad, incluso si no quieres escucharla», dice. «Así que no he hecho mucha comedia… pero tienes que poder hacer ambas cosas si quieres llamarte actor».

Como para demostrarlo, Fishburne interpretó el cut-up en la edición de este año. Festival de Cine de Marrakechrevelando un formidable arsenal de impresiones. Hizo giros perfectos como Marlon Brando, Robert De Niro, Abel Ferrara, John Wayne e incluso Tweety Bird, tanto durante una conversación en el escenario como más tarde en una entrevista con Variedad.

“Yo era un gran admirador de [‘Looney Tunes’ voice actor] Mel Blanc», dice. «Él era realmente eso chico, y pasé mucho tiempo en mi juventud haciendo voces y siendo divertido, inspirado por personas como Blanc, Frank Gorshin y Robin Williams, quienes podían crear personajes completos usando nada más que su voz”.

“Para mí, el instrumento vocal siempre ha sido una parte esencial de ser actor”, añade Fishburne. «Crecí en un vecindario muy mixto, con gente de todas partes, y siempre imitaba los sonidos de la gente que me rodeaba. Es sólo mi oído, tengo que hacerlo. No puedo no hacerlo».

«Soy alguien a quien le encantan los idiomas», dice. “[Recently] Alguien mencionó mi francés y dije: ‘No, mi francés es terrible, aunque mi acento es perfecto’. Me encantan los sonidos que hacemos como seres humanos”.