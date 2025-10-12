Laurence Fishburne duda en volver a interpretar a Morfeo en ‘The Matrix 5’

Con noticias del año pasado sobre el guionista de “The Martian”, Drew Goddard, tomando el mando de Lana y Lily Wachowski para una nueva película de “Matrix”, Laurence Fishburne expresó su vacilación en retomar su papel de Morfeo en una futura versión de la franquicia de ciencia ficción.

«Depende de lo bueno que sea, en realidad», dijo Fishburne en el escenario de «La matriz” reunión en la Comic Con de Nueva York 2025. “Si es genial, entonces sí, si tiene sentido. No sé si tiene sentido”.

Fishburne agregó que se había puesto en contacto con las hermanas Wachowski para proponerles protagonizar “The Matrix Resurrections”, pero finalmente no lo invitaron a regresar para la secuela.

“Me acerqué”, reveló Fishburne. «Simplemente no funcionó. Dije ‘Muchas gracias’, y Lana [Wachowski] dijo: ‘Muchas gracias, lo pensaré’, y eso fue todo”.

Durante el panel de “The Matrix”, moderado por el presentador del podcast ‘Happy Sad Confused’ Josh Horowitz, Fishburne y Joe Pantoliano reflexionaron sobre el éxito de la película, cómo fueron elegidos y el impacto cultural de Morfeo y Cypher dos décadas después. Después de que se le preguntara cómo ha influido “The Matrix” en las nuevas generaciones de cineastas, Fishburne explicó la importancia de la película en múltiples géneros narrativos.

«No hay ninguna película posterior a ‘The Matrix’ que sea de ciencia ficción, acción o fantasía que no haya sido influenciada por ella», dijo Fishburne. «Está en todas partes. Es tan omnipresente que casi olvidas de dónde vino en este momento. Ahora, la gente no se da cuenta, pero ni ‘The Matrix’ ni el MCU. [just] no se ve igual”.