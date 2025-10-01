Lauren Jauregui eliminó durante la semana de Tiktok

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers del episodio del martes 30 de septiembre de «Bailando con las estrellas. «

Después de la primera eliminación de la temporada – una doble eliminación, nada menos – La competencia «Dancing with the Stars» continúa calentándose. Durante esta semana, los socios bailaron a las canciones más conocidas por dominar en Tiktok. Para los expertos en las redes sociales en el elenco, a saber, las «Vidas secretas de las esposas mormonas» protagonizan Jen Affleck y Whitney Leavitt y la estrella masiva de las redes sociales Alix Earle, parecía el tema perfecto.

También fue la semana perfecta para el ganador de la temporada 31, el creador de redes sociales Charli d’Amelio, para regresar para algunas actuaciones, una con la compañía para una rutina a «Savage» de Megan Thee Stallion y otra con su ex compañero, Mark Ballas, con «supuestos» de Sam Gellraitry.

Después de cada rutina, Lauren Jauregui y Andy Richter estaban atados en la parte inferior de la clasificación, con Whitney Leavitt y Jordan Chiles atados en la parte superior. A pesar de una puntuación baja, todavía fue un gran shock cuando Lauren, que tiene una base de fanáticos gigantes, fue eliminada. Dentro del salón de baile había un jadeo audible, con todos mirándose a su alrededor, completamente conmocionados y emocionales.

Jen Affleck y Jan Ravnik (Cha Cha)

Canción: «She’s a Bad Mama Jama (ella está construida, está apilada)» de Carl Carlton

Puntuación: 19/30

Lauren Jauregui y Brandon Armstrong (Cha Cha)

Canción: «Work From Home» por Fifth Harmony con Ty Dolla $ IGN

Puntuación: 18/30

Danielle Fishel y Pasha Pashkov (Foxtrot)

Canción: «Manchild» de Sabrina Carpenter

Puntuación: 21/30

Jordan Chiles y Ezra Sosa (tango)

Canción: «Ansiety» de Doechii

Puntuación: 24/30

Dylan Efron y Daniella Karagach (Foxtrot)

Canción: «Yukon» de Justin Bieber

Puntuación: 23/30

Elaine Hendrix y Alan Bersten (tango)

Canción: «Gnarly» de Katseye

Puntuación: 21/30

Whitney Leavitt y Mark Ballas (samba)

Canción: «Shake Ya Ass (Radio Edit)» de Mystikal

Puntuación: 24/30

Scott Hoying y Rylee Arnold (Jazz)

Canción: «Like Jennie» de Jennie

Puntuación: 22/30

Hilaria Baldwin y Gleb Savchenko (Samba)

Canción: «Shake It to the Max (Fly) [Remix]»Por Moliy, Silent Addy, Skillibeng y Shenseea

Puntuación: 22/30

Andy Richter y Emma Slater (Foxtrot)

Canción: «Attitud del norte» de Noah Kahan y Hozier

Puntuación: 18/30

Robert Irwin y Witney Carson (salsa)

Canción: «Million Dollar Baby» de Tommy Richman

Puntuación: 22/30

Alix Earle y Val Chmerkovskiy (Quickstep)

Canción: «Pop Muzik» de M / Robin Scott

Puntuación: 23/30