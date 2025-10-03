Lauren Graham en Hollywood Walk of Fame, Gilmore Girls y más

Cuando Lauren Graham salió a la fama a principios de la década de 2000 con su papel de ruptura como Lorelai Gilmore en «Gilmore Girls«Había algunas cosas en» su lista «, como ella lo llama, que se solidificaría en su mente que ella» lo hizo «, incluidas las apariciones en» ¡Jeopardy de celebridades! » y «Noche tarde con David Letterman.

Pero recibir una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood Ni siquiera había cruzado su mente, y mucho menos llegar a cualquiera de sus tableros de manifestación.

«Hay tantas cosas que he llegado en este momento, y esto ni siquiera fue [on my radar]», Ella le dice Variedad. «Tenía cosas que pensé, ‘wow, ese sería este logro, y se sentiría como algo’. Este es uno en el que ni siquiera me permitió pensar «.

La ceremonia de Graham se llevará a cabo el 3 de octubre. Si bien todavía se están planificando detalles (todo lo que sabe con certeza es que «tendrá que posar incómodamente en el suelo en una posición de sirena que aún tengo que descubrir», bromea), sí sabe que quiere hablar de «Gilmore Girls» Amy Sherman-Palladino y Co-Stars Kelly Bishop y Alexis Bledel. También asistirá una serie de personajes de «Parenthood», además de su familia.

«Realmente lo encuentro tan conmovedor», dice, «y luego, por supuesto, porque Hollywood es Hollywood, la primera pregunta que alguien me hizo es:» ¿Dónde va a estar? » Y yo estaba como, ‘Dios mío, ¿por qué si estoy frente al CVS, no significa tanto? «

© Warner Bros/Cortesía Everett Collection

Graham se complace en informar, sin embargo, que su estrella tiene una ubicación un poco más glamorosa que fuera de una farmacia. Se colocará en la esquina de Hollywood y Vine, a solo un salto del teatro Pantages.

«Solo quería que los adolescentes tuvieran un lugar agradable y seguro», dice sobre los fanáticos que pueden visitar la estrella.

Veinte años después y su papel en «Gilmore Girls» sigue siendo uno de los papeles más emblemáticos en la historia de la televisión. Si bien las adolescentes que se criaron en el programa ahora tienen 20 años (incluido yo), ahora se ha presentado una nueva generación al adorable conjunto de personajes del programa gracias a su hogar en Netflix.

El drama de comedia, escrito por Sherman-Palladino y Daniel Palladino, sigue a Lorelai y a su hija Libro Rory (Bledel) en la peculiar y encantadora ciudad de Stars Hollow, Connecticut, después de quedar embarazada de Rory a los 16 años, el ferozmente independiente Lorelai acumula una vida y carrera sin sus inquietudes (Bishop y Ed Herrmannn), pero es un empatado en su bosquei, pero es un empatado en su shreadning, pero es un empatado en Herrmann. Busca ayuda para pagar la matrícula de la escuela privada de Rory.

El mes pasado en el Emmys, donde se reunió con Bledel en el escenario para el vigésimo aniversario del programa, una madre dirigió a su hija tímida y adolescente hacia Graham en el backstage para presentarles, diciendo: «Vemos esto juntos: le encanta el programa, le da mucho. Es una lectora de libros y admira a estos personajes».

«Eso es algo que realmente se siente gratificante», dice Graham.

Cortesía de CW/Everett Collection

Cuando Graham leyó el guión por primera vez para las «Gilmore Girls», recuerda que inmediatamente se sintió familiarizado con el personaje. «El sentido era, ‘Oh, te conozco'», recuerda. «Sin haberse conocido

Este escritor, realmente me habló desde el principio «.

El programa también subvirtió cómo puede ser la relación tradicional madre-hija, y el papel de una madre en general, en el mundo moderno. «El objetivo de ‘Gilmore Girls’ era esta relación poco convencional», dice Graham. «Estas son personas que se relacionan como compañeros de alguna manera, y eso causa problemas a veces, pero es sincero».

Cuando el programa terminó en 2007, había sobrevivido a una fusión entre el WB y UPN, y su séptima y última temporada se emitió en el CW. Los Palladinos partieron después de la temporada 6 debido a disputas contractuales con WB, y David Rosenthal intervino como showrunner y escritor principal.

«Simplemente no se sintió como el mismo espectáculo, por lo que no fue tan difícil decir adiós», dice Graham. «Las cosas a menudo no terminan con un buen arco».

Ella, en última instancia, revisó a Lorelai Gilmore en «A Day in the Life», una miniserie de cuatro episodios escrita por los Palladinos. Fue uno de los primeros avivamientos en la era de la transmisión, y recibió críticas mixtas de críticos y fanáticos por igual, particularmente por sus últimas cuatro palabras: «¿Mamá?» «¿Sí?» «Estoy embarazada».

Graham evita leer reseñas de su trabajo, pero su teoría es que «las buenas y malas noticias se abren camino hacia usted» y sabe que el final fue polarización. «Pero no entiendo exactamente por qué», dice ella. «Estaba pasando el mejor momento de mi vida. Estaba en nubes todos los días en el trabajo, y sentí que el trabajo era realmente bueno y los episodios eran realmente hermosos».

Ella menciona a su amiga cercana Jenny Han, la creadora de «The Summer I Girl Betting», con quien a menudo habla sobre este tipo de recepción crítica. “Jenny participa en eso [reception] y mira todo y está en ese diálogo con los fanáticos «, dice Graham.» Y yo digo: ‘Jenny, si están enojados, es porque les encanta. Es porque están invertidos y se preocupan ‘».

Antes del avivamiento, Graham encontró su próximo papel de cambio de carrera como Sarah Braverman en la «paternidad» de NBC, que funcionó de 2010 a 2015. En el programa, Graham interpretó a una madre soltera de 40 años que, junto con sus dos hijas adolescentes, regresa con sus padres después de un matrimonio fallido. Si bien hay similitudes innegables entre Sarah y Lorelai, Graham desconfía de dibujar demasiadas comparaciones simplemente porque ambos eran madres.

«No hay ‘la madre’ para mí», dice ella. “Las mamás son personas tan variadas y distinguidas como cualquier otra [type of character]. »

A principios de este año, Graham lideró y produjo el Ejecutivo Tubi original «The Z-Suite» como CEO de publicidad. Al mirar hacia el futuro, bromea que está trabajando en su propia versión de «First Wives Club». En la comedia de 1996, el personaje de Goldie Hawn bromea que hay tres etapas de ser actriz: «Babe», «Fiscal de distrito» y «Conducir a la señorita Daisy», una sátira sobre cómo Hollywood envejece las actrices y limita los roles disponibles para ellos.

Las categorías de Graham hasta ahora, bromea, incluyen la «mejor amiga atrevida» y «cool mamá». «Y luego lo que sea que vendrá … tal vez ‘la buena abuela'».

De hecho, está lista para interpretar a una abuela por primera vez en la próxima adaptación cinematográfica de Colleen Hoover «Recorders of Him», programada para su lanzamiento en marzo. Ella retratará a la matriarca familiar, Grace Landry, que mantiene a todos unidos después de la muerte de su hijo.

En lo que está más orgullosa de su carrera, dice: «Estoy orgullosa de estar aquí. Estoy orgulloso de que todavía me sorprenda algunas cosas que surgen». Por ahora, eso es recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Tal vez «¡Jeopardy de celebridades!» es el siguiente.

Hoja de consejos:

Qué: Lauren Graham recibe una estrella en el paseo de la fama

Cuándo: 3 de octubre, 11:30 am

Dónde: 6284 Hollywood Blvd., Hollywood

Web: walkoffame.com