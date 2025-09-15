Lauren Graham, Alexis Bledel tienen la reunión de ‘Gilmore Girls’ en Emmys

Stars Hollow regresó a Hollywood el domingo.

Durante los Emmy, «Gilmore GirlsEstrellas Lauren Graham y Alexis Bledel presentó el premio a la escritura de comedia juntos en honor al 25 aniversario del programa, durante el cual elogiaron a los escritores de sus queridos series, y se burlaron de su bajo presupuesto.

«Hace 25 años, un programa llamado ‘Gilmore Girls’ se estrenó, y aparentemente tomó la temporada de otoño rehén», dijo Graham, haciendo referencia a cómo los fanáticos del programa a menudo lo vuelven a ver a partir de septiembre. Bledel agregó: «A pesar de nuestro dominio otoñal, ‘Gilmore fue en realidad un espectáculo muy pequeño».

«Es decir, no teníamos dinero», aclaró Graham. «Si hubiera un cumpleaños en ‘The Drew Carey Show’ de al lado, nos enviarían su pastel de hoja sobrante». Bledel coincidió: «Parecíamos hambriento».

Graham continuó: «Caminamos en círculos en Burbank diciendo» ¡Oye, mira cuán Connecticut está aquí hoy! » Antes de que Bledel explicara: «Salimos durante todo el año para tener un episodio de nieve». Entonces Graham se agarró, «y luego ‘er’ mojaría su calle y la lavaba todo. Tenían Clooney. Podrían haber dejado tener la maldita nieve «.

La última vez que los dos actores se reunieron en la pantalla fue para el renacimiento de la serie de Netflix, titulado «Gilmore Girls: A Year in the Life». La serie siguió a Lorelai (Graham) y Rory (Bledel) en el transcurso de un año en Stars Hollow, con cada episodio correspondiente a una temporada designada. La serie terminó en un cliffhanger, con Rory revelada como embarazada.

Otra reunión de «Gilmore» se llevará a cabo a finales de este año: un nuevo documental titulado «Buscando Stars Hollow» analizará la realización de la serie. Miembros del reparto como Kelly Bishop, Jared Padelecki, Keiko Agena, Chad Michael Murray, Liz Torres, Sally Struthers, Rose Abdoo, Emily Kuroda, Kathleen Wilhoite, Grant Lee Phillip y Matt Jones aparecerán en la película.

