Laura Samani sobre ‘tensión sexual’ en Venecia Wwinner ‘un año de escuela’

Director italiano Muebles de lauraDespués de dar un chapuzón en 2021 con su primer largometraje, la fábula mágica feminista «Small Body» acaba de obtener un premio en el Festival de Cine de Venecia con su nuevo trabajo «un año de escuela». La película ganó los mejores honores de actores en la competencia Horizons para el recién llegado Giacomo Covi.

«Un año de escuela», que también se proyectará en Busan, se trata de una joven sueca llamada Fred que, recién llegó a Italia, está inscrita en una clase de último año de un último año de una escuela secundaria técnica en la ciudad noreste de Trieste en 2007. Allí, se convierte rápidamente en el centro de atención. Especialmente para tres amigos varones cercanos: hay antero sensible (Covi); el popular pero frágil mujerizador Pasini (Pietro Giustolisi); y la mitis protectora de oso (Samuel Volturno). Cada uno de los tres desea una relación romántica con Fred, lo que, por supuesto, crea interrupción en todos los lados y es una obra dramática intrigante con la política sexual y las barreras de género.

En Venecia habló con Variedad sobre su nueva película, que ella dice «se trata del deseo» y «qué tan diferente [sexual desire] es de acuerdo con lo que [type of body] vives en «, agrega.» Solo estoy hablando de cuerpos aquí, no de [sexual] inclinaciones o cualquier cosa. Es solo que es más fácil ser un hombre. Porque a pesar de que nosotros [male and female individuals] Deseo las mismas cosas, la forma en que el mundo nos permite expresar estos deseos, especialmente al principio, y luego actuar de acuerdo con nuestra voluntad como consecuencia, es diferente «.

¿Qué te atrajo a esta historia?

«A Year of School» es una adaptación muy suelta de un libro del mismo título establecido a principios del siglo XX. Lo leí mientras asistía a la misma escuela donde se establece el libro, cuando tenía la misma edad que los personajes. Así que ya hay alguna meta narración allí. Además, a pesar de que mi clase fue mezclada en términos de género, y aunque tenía amigas, yo era la única chica admitida en una «pandilla» de tres chicos. Así que sí, ese fue un privilegio, por supuesto, pero trajo consigo algunas opresiones extrañas debido a mi diversidad. Estamos hablando de personas heterosexuales en este caso, por lo que había tensión sexual, como cabría esperar, entre hombres y niñas. Y en cierto modo, para estar con ellos y no ser la chica cuyo culo es comentado [about]Tenía que «hombre», si eso tiene sentido. Cada «pandilla» tiene su idioma y códigos privados y formas secretas de asentir entre sí. Pero recuerdo que también estaba cambiando mi guardarropa hacia su guardarropa. Ya no estaba usando faldas, por ejemplo. Estaba intentando, literalmente, encajar. Así que aquí es donde comenzó. Además, después de «Piccolo Corpo» realmente no quería disparar nuevamente con caballos y faldas largas, al menos por un tiempo.

Los actores son, creo, todos los no profesionales. ¿Cómo los encontraste y trabajaste con ellos?

Primero buscamos para los chicos de Trieste. Es la primera vez que trabaja con un director de casting, porque soy un poco territorial sobre el casting, ya que realmente quiero que los actores estén protegidos. Así que conocí a Davide Zurolo, quien resulta ser uno de los mejores directores de casting que tenemos en Italia. Hizo un trabajo increíble, también al encontrar un asistente con sede en Trieste, Alejandro Bonn, a quien luego traje en el set como entrenador interino. Entonces fue como una cadena de eventos felices. Junto con Alejandro, pasamos muchas noches de fiesta. Fuimos a fiestas universitarias, y estábamos pasando el rato en bares, cafeterías y pubs a los que asistieron adultos jóvenes. Así es como encontramos a Giacomo Covi, quien interpreta a Antero, y Pietro Giustolisi, que interpreta a Pasini, en dos barras diferentes. Encontramos a Samuel Volturno, que juega con Mitis, en una escuela secundaria. Los tres tipos no se conocían, pero habían estado viviendo y estudiando en la misma ciudad.

¿Qué tal Stella Wendwick de Suecia, que interpreta a Fred?

Mientras tanto, hicimos una llamada de casting en Estocolmo. Stella estuvo en su último año de una escuela secundaria centrada en las artes, donde estudiaba escritura y actuación. Ojalá tuviéramos el mismo tipo de escuela en Italia. Estaba claro desde el principio, desde su primera autoposte, que había algo allí. Ella es muy inteligente y es tan madura para su edad.

Fred habla italiano en la película. ¿Ella ya conocía el idioma?

No. Cuando Stella llegó a Italia, solo hablaba inglés y un poco de francés, además de sueco, por supuesto. El lenguaje en esta película es una herramienta para transmitir emociones y dinámicas de poder. Me encanta jugar con el lenguaje en mis películas. Los chicos de la pandilla hablan un dialecto local, como todos los demás en Trieste. Entonces tuvo que aprender el idioma, al igual que su personaje en la película.

Háblame sobre las bandas de rock indie italiano cuyas canciones aparecen en la película. Realmente me encantó la pista de cierre.

Sí, me encanta hablar de mis elecciones musicales porque ha sido un proceso largo que al final resultó ser muy fácil, porque elegí usar solo música de la región. Es Indie Rock, principalmente después del punk. En nuestra región, la ciudad de Pordenone era el lugar principal desde donde Post Punk comenzó a extenderse en Italia. Y en esos años, 2007/8, había muchas bandas brotando y luego muriendo al día siguiente, o resurgiendo haberse mezclado con otras bandas. Y muchos de ellos escribían canciones en inglés. La canción final es de una banda llamada Prozac+ que resultó ser una de mis bandas favoritas cuando tenía la misma edad que los personajes de la película. Recordé esta canción «Più niente» [which translates as “Nothing More”]Escrito en 2004 que parecía haber sido escrito para la película. Así que le pedí al supervisor de música que pusiera en contacto con Gian Maria Accusani, de quien he sido fanático desde que tenía 12 años. Al principio no estaba tan a la altura, porque es una canción muy personal para él, y no quería reelaborarla. Luego le mostré el corte áspero. Tan pronto como estuvo de acuerdo, me volví aún más exigente al pedirle que volviera a grabar la canción porque quería tener la segunda mitad de la canción cantada por una voz femenina, que resulta ser Elisa, que es uno de los cantantes pop más famosos de Italia, y también es de la región. Afortunadamente estuvo de acuerdo.

Esta entrevista ha sido editada y condensada por claridad.