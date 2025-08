Laura Poitras, Raoul Peck Films

Los documentales sobre los periodistas Seymour Hersh, Lynsey Addario y Fatma Hassona se dirigen a la 50ª edición del Toronto INTL. Festival de cine.

PELEAEl programa de documentos se pone en marcha el 4 de septiembre y contará con 23 documentos de 18 países. El programa se abrirá con el estreno mundial del cineasta dos veces ganador del Oscar «The Eyes of Ghana», sobre Chris Hesse, de 93 años, un director de fotografía que se desempeñó como cineasta personal para el primer presidente de Ghana, Kwame Nkrumah. Barack y Michelle y Michelle Obama, liderado por el terreno ejecutivo, produjo el DOC.

«La película es una carta de amor para el cine y los esfuerzos de Chris Hesse no solo para documentar un capítulo de la historia, sino también su trabajo para preservar ese metraje», dijo Thom Powers, programador documental principal de TIFF.

Cineasta Laura Poitras y el «encubrimiento» del codirector Mark Obenhaus, sobre el periodista de investigación Seymour Hersh, hará su estreno canadiense en TIFF después de un estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia. «Cover Up» narra los informes de Hersh sobre algunos de los fechorios y encubrimientos constitucionales más condenatorios, incluida la masacre My Lai en Vietnam del Sur, la invasión de Irak en 2003 y torturas sistemáticas en Abu Graib. Poitras, quien ganó el Oscar al Mejor Documental en 2015 por «Citizenfour» y fue nominado para un Premio de la Academia por su Doc 2022 «All the Beauty and the Bloodshed», se ha esforzado por hacer una película sobre Hersh durante las últimas dos décadas.

«Finalmente, recientemente, dijo que sí», dijo Powers, quien ha estado programando la sección Doc de Tiff durante 20 años.

«Una forma en que hemos completado el círculo desde el momento en que comencé es que creo que hubo un espíritu de festival en la edición de 2006 en la que sentiste: ‘Será mejor que vaya a este festival porque podría nunca tener la oportunidad de ver esta película nuevamente'», dijo Powers. «Luego, en los últimos 10 años, tuvimos una falsa sensación de que todo está disponible, y ahora creo que está empezando a amanecer a las personas que algunas de las películas que podrían ver en su festival de cine local, incluido TIFF, es posible que no tenga la oportunidad de verlas nuevamente».

National Geographic distribuirá el último documento de Jimmy Chin y Chai Vasarhelyi «Love+War» sobre el fotoperiodista ganador del Premio Pulitzer Lynsey Addario. Los cineastas ganadores del Oscar, que recientemente anunciaron su divorcio, exploran la carrera de dos décadas de Addario informando sobre temas que incluyen Afganistán gobernado por los talibanes, la crisis libia y el genocidio en Darfur.

«Pon tu alma en tu mano y camina» de Sepideh Farsi es otro doctor en la alineación de TIFF sobre un fotoperiodista. La película hará su estreno en América del Norte en el festival. Alrededor de 25 años, el fotoperiodista Gaza Fatma Hassona, «Pon tu alma en tu mano y camina» es la historia de una mujer bajo asedio por bombardeo constante. El 16 de abril, un día después del debut del Festival de Cine de Cannes de la película, se anunció, Hassouna fue asesinado en un ataque aéreo israelí.

Variedad Crítico de cine Siddhant Adlakha dijo que Farsi «adopta un enfoque visual inusual para capturar Hassona, pero que finalmente paga dividendos. Usando un teléfono inteligente para filmar otro, el director iraní crea capas de distancia entre la audiencia y su tema, o más bien, imita la división real entre las dos mujeres, durante sus muchos chats de WhatsApp. Farsi no puede ingresar a Gaza, y Hassona no puede dejar, dejar las llamadas de Pixeladas con Deleted Audio (Owing Howings. conexión) como su única forma de conectarse «.

También hace su debut en América del Norte en TIFF «Orwell: 2+2 = 5» de Raoul Peck, que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de este año. Sobre el autor de «1984» y «Animal Farm», Peck nominados al Oscar («No soy su negro)» entrelazan clips históricos, lecturas del diario de Orwell, referencias cinematográficas y imágenes modernas para crear «Orwell: 2+2 = 5». La película presenta a Damian Lewis como la voz de Orwell.

Otros títulos notables en la alineación de TIFF Doc de este año incluyen «The Balloonists de John Dower», sobre aventureros que se propusieron rodear el globo en un globo; Tasha Van Zandt’s, «Una vida iluminada», sobre el biólogo marino Dr. Edie Widder; El «silbato» de Christopher Nelius sobre los campeones de los silbidores; «Monjas contra el Vaticano» de Lorena Luciano sobre nuevas acusaciones de abuso dentro de la Iglesia Católica; «Canceled: The Paula Deen Story» de Billy Corben, una película que reinvierte el escándalo detrás del Celebrity Chef; y la «puta moderna» de Nicole Bazuin, que explora la industria del sexo y se basa en el libro del mismo nombre de Andrea Werhun y Bazuin.

A pesar de los recortes presupuestarios de toda la industria y la escasez de distribuidores de DOC para la tarifa de problemas sociales de no ficción, los poderes ganaron la lista de 23 documentos de más de 1,000 presentaciones.

«Ciertamente se siente discordante, en comparación con las conversaciones muy prominentes que escuchamos en la comunidad documental, comprensiblemente, sobre las oportunidades de distribución que se reducen», dijo Powers. «Mi conclusión es que el espíritu de hacer documentales no disminuye. Necesitamos más personas para dar un paso al lado de la distribución».

The 23 doc titles screening in the TIFF doc program join a number of documentaries already announced as part of the gala and platform programs including the world premieres of “John Candy: I Like Me,” “Lilith Fair: Building a Mystery,” “Degrassi: Whatever It Takes,” “EPiC: Elvis Presley in Concert,” “You Had to Be There: How the Toronto Godspell Ignited the Comedy Revolution” and “Palimpsest: the Story of a Nombre.»

La lista completa de la línea TIFF Docs sigue:

Una vida iluminada | Tasha Van Zandt | EE.UU

Estreno mundial

Un soldado simple | Juan Camilo Cruz, Artem Ryzhykov | Ucrania

Estreno norteamericano

Aki | Daalene lo que sea | Canadá

Estreno mundial

Debajo de las nubes | Gianfranco Rosi | Italia

Estreno internacional

Cancelado: la historia de Paula Deen | Billy Corben | EE.UU

Estreno mundial

Encubrimiento | Laura Poitras, Mark Obenhaus | EE.UU

Estreno canadiense

Flana | Zahraa Ghandour | Iraq/Francia/Qatar

Estreno mundial

Amor+Guerra | Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin | EE.UU

Estreno mundial

Puta moderna | Nicole Bazuin | Canadá

Estreno mundial

Ni-Naadamaadiz: Red Power Rising | Shane Belcourt | Canadá

Estreno mundial

Nuestra tierra | Lucrecia Martel | Argentina/EE. UU./México/Francia/Dinamarca/Países Bajos

Estreno norteamericano

Monjas contra el Vaticano | Lorena Luciano | EE.UU

Estreno mundial

Orwell: 2+2 = 5 | Raoul Peck | Estados Unidos/Francia

Estreno norteamericano

Powwwow People | Sky Hopinka | EE.UU

Estreno mundial

Pon tu alma en tu mano y camina | Sepideh Farsi | Francia/Palestina/Irán

Estreno norteamericano

Todavía soltero | Jamal Burger, Tatele Canada de Jukka

Estreno mundial

Los globos | John Dower | Estados Unidos/Reino Unido/Austria

Estreno mundial

Los ojos de Ghana | Ben Proudfoot | EE.UU

Estreno mundial

La historia de Silian | Tamara Kotevska | Macedonia del Norte

Estreno norteamericano

No hay palabras | Min Sook Lee | Canadá

Estreno mundial

Verdadero Norte | Michèle Stephenson | Estados Unidos/Canadá

Estreno mundial

Mientras la hierba verde crece: un diario en siete partes | Peter Mettler | Canadá/Suiza

Estreno mundial

Silbato | Christopher Nelius | Australia

Estreno mundial