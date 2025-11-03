Laura Dern reflexiona sobre la vida y el legado de su madre Diane Ladd

Laura Dern Amaba a su madre, y eso era evidente cada vez que tenía la oportunidad de hablar de ello.

En una conversación grabada apenas dos semanas antes, su madre Diana Laddla muerte los lunesLa actriz ganadora del Oscar habló conmovedoramente sobre sus padres para un próximo episodio de la serie. Variedad Podcast del circuito de premios.

Mientras Dern se unió al programa para hablar sobre sus actuaciones en “Jay Kelly” de Noah Baumbach y “Is This Thing On” de Bradley Cooper, habló sobre sus reflexiones personales sobre la familia, la longevidad y el propósito, temas que resuenan tanto en su trabajo como en su vida.

Hay un brillo particular que irradia Laura Dern cuando habla de su madre. Sentada frente a ella esa tarde de finales de octubre, observé cómo su comportamiento cambió en el momento en que comenzamos a hablar de Diane Ladd. Su voz se suavizó, sus ojos se iluminaron y se inclinó hacia adelante con una intensidad que sólo puede provenir de un profundo amor y admiración. No fue sólo nostalgia o devoción hija: fue el tipo de reverencia que un artista siente por otro, amplificada por el vínculo sagrado de la familia.

Lo que más me llamó la atención fue cómo Dern hablaba de su madre en tiempo presente, con tanta vitalidad y orgullo. No tenía sentido mirar hacia atrás, a un legado ya escrito; en cambio, habló de sus padres como fuerzas activas, que aún crean, que aún inspiran. “Me inspiran todos los días a seguir adelante”, dijo.

“Les está yendo muy bien”, dijo Dern en ese momento sobre sus padres, incluido su padre Bruce Dern, y su voz se llenó de admiración. «Estoy muy conmovido al aprender más sobre la investigación sobre la longevidad, particularmente lo que Dan Buettner ha hecho sobre lo que realmente importa. El mejor camino hacia la longevidad es el propósito, y una vida impulsada por un propósito y una vida impulsada por el servicio».

Los padres de Dern, ambos de 89 años, todavía trabajaban en la industria. “La jubilación nunca ha sido una palabra que yo haya entendido o conocido en mi familia”, dijo. «Son narradores increíbles y personajes radicales. Me inspiran todos los días a seguir adelante».

La conversación se volvió especialmente conmovedora cuando Dern discutió las realidades prácticas que enfrentan los artistas mayores, señalando que el Screen Actors Guild no ofrece un plan integral de atención médica para los actores retirados. «Muchos actores de la generación de mis padres buscan desesperadamente dos días en un programa de televisión cuando tienen 80 años, porque tienen que trabajar una cierta cantidad de horas para seguir teniendo derecho a su seguro médico», explicó. «Es desgarrador».

Cuando se le preguntó sobre el mejor trabajo de su madre, Dern no dudó. “’Alice ya no vive aquí’ es una de mis actuaciones favoritas de una actriz de todos los tiempos”, dijo sobre la película de Martin Scorsese de 1974 que le valió a Ladd su primera nominación al Oscar.

Dern también recordó su primera experiencia en los Premios de la Academia, cuando asistió cuando era niña junto a su madre durante ese año de nominación. “Tenía siete años y estaba asustada”, dijo riendo. «Es muy ruidoso: la gente grita y está emocionada, pero cuando tienes siete años, el ruido da miedo. Hay fotografías de mi madre luciendo muy glamorosa y sonriendo para las cámaras en la alfombra roja, y puedes ver mis puños cerrados clavándose en su brazo. Tenía anteojos grandes de botella de Coca-Cola y parecía muy nervioso».

“Rosa errante” ©New Line Cinema/Cortesía Colección Everett

Años más tarde, en 1992, Dern y Ladd hicieron historia juntos cuando ambos recibieron nominaciones al Premio de la Academia por “Rambling Rose”, lo que marcó la primera vez que una madre y su hija fueron nominadas por la misma película. “La llamada vino de mi publicista, Annette Wolf”, recordó Dern. “’Laura, querida, tú y tu madre acaban de ser nominadas a los Premios de la Academia por la película’. Yo tenía 21 años. Trajimos a mi abuela con nosotros y como familia fue un recuerdo muy hermoso”.

A lo largo de la conversación, la reverencia de Dern por su madre, como artista y mujer de profundas convicciones, brilló. “Mi mamá me enseñó a liderar con empatía y propósito”, dijo con tanta convicción. «Eso es lo que me mantiene enamorado de la narración».

Ahora, tras la muerte de Ladd, la próxima entrevista se presenta como un tributo sincero a una vida extraordinaria y al vínculo inquebrantable entre madre e hija: dos generaciones de mujeres que redefinieron la resistencia, el arte y la gracia en Hollywood.

El episodio completo del Variedad El podcast del circuito de premios que presenta esta conversación se publicará en las próximas semanas.