Laura de Laura Baumeister ‘What Sigue es My Death’ anuncia el elenco clave

Laura BaumeisterLa característica de segundo año «Lo que sigue es mi muerte» («Lo que Sigue es mi Muerte») ha alineado nuevos coproductores en los florecientes de España de La Vida y el recién lanzado Somos Maravillosa de México, uniéndose a Tarco Estudio y Catatonia Cine de México.

La producción también ha confirmado a dos miembros clave del elenco en el prominente actor mexicano-polish Ludwika Paleta («María la del Barrio») y Wendy Chinchilla («Clara Sola»).

La película, programada para filmar en el segundo semestre de 2026, sigue a Virginia, un joven migrante nicaragüense que escapa de sus captores y se aventuras en el desierto mexicano en una noche de luna llena. Después de caer en una trampa de animales, es rescatada por Aurora, una esquiladora de ovejas, que la lleva a su rancho. A medida que se enamoran, deben enfrentar las hostilidades de un antiguo mundo masculino, mientras que Virginia completa su transformación en una mujer nahual.

La producción es el seguimiento de Baumeister a «Daughter of Rage» («La Hja de Todos Las Rabias»), el primer largometraje filmado en Nicaragua por una directora nicaragüense, que se estrenó a Aclamar en Toronto.

Baumeister también dirigió anteriormente varios cortometrajes, incluidos «Isabel in Winter», que interpretó la Semana de los Críticos en Cannes, y «Omligo de Água», que tocó varios festivales prestigiosos, incluidos Rotterdam y Clermont-Ferrand.

«Lo que sigue es mi muerte» ha sido seleccionado como parte del Festival de Cine de San Sebastián‘s Europa-América Latina Foro de coproducción junto con nuevos proyectos de Álvaro Brechner, Mariano Marchetti, Ana EnDara, Valeria Pivato, Pablo Stoll y más. El foro, Balncing New and Name Directores, RunSover del 22 al 24 de septiembre en el Festival Español.

Hablar con Variedad, Baumeister llama a la película una «historia transgénero». «Juega con la mezcla de géneros, comenzando desde un registro realista y luego tomando el fenómeno de la migración como una metamorfosis. ‘Lo que sigue es mi muerte’ habla sobre la transformación profunda, sobre el amor como una fuerza impulsora y sobre la posibilidad de ser otra persona, de cambiar su piel».

Cecilia Salim de Tarco Estudio dice que a ella y a su equipo les gusta pensar en las coproducciones como «alianzas colaborativas para unir sinergias». «Es una producción mexicana, pero la película también busca un camino internacional, aliados que nos permiten producir con una calidad técnica superior, de modo que los elementos fantásticos y la impronta visual se destacan».

«Lo que sigue es mi muerte» está escrito por Baumeister junto a Lony Welter y producida por Tarco Estudio, una compañía mexicana propiedad de Cecilia Salim y Barbara Sarasola Day, en asociación con Catatonia, propiedad de la directora y productora Hari Sama y Yair Ponce.

La película es un coproducto español entre We Are Wonderful, recientemente lanzado por María José Cordoba y Triana García Simón, y Vida Estudio, propiedad de Araceli Pérez-Rastrilla.