Laufey habla de educación musical y esnobismo de género en el chat del Museo Grammy

Como multiinstrumentista formalmente entrenado y una estrella pop, Laufey ha parecido durante mucho tiempo la chica del cartel de todo lo que los Grammy representan o esperan representar. (Y por «Long», nos referimos a los dos años desde que su álbum «Bewitched» la llevó a una mayor prominencia, aunque su ascenso parece que se remonta a más allá de eso). Así que fue un ajuste natural para un regreso a la Museo Grammy Esta semana, esta vez se mueve las escaleras hacia el espacio de la azotea ligeramente más grande de las instalaciones del centro de LA. Allí, en la conversación y la canción, regaló a 300 fanáticos que habían vendido inmediatamente el espacio a un precio también elegido, todos felices de atraparla en el entorno más íntimo posible antes de encabezar dos muestras de distancia en Crypto Arena este otoño.

Su interlocutor para la ocasión el miércoles por la noche fue Peter AsherConocido por sus producciones récord, además de ser miembro del dúo de los 60 adjacente de los Beatles, Peter y Gordon. Laufey, una graduada de Berklee, compartió cómo ha comenzado una fundación para ayudar a los estudiantes de música, mientras que Asher compartió parte de su propia apreciación de la educación musical, comenzando por tener una madre que fue instructora en Inglaterra.

«Una de las ironías es que mi madre contó entre sus alumnos, por extraño que parezca, George Martin», dijo Asher. «Ella enseñó a George mucho antes de que tuviera alguna afiliación con los Beatles o cualquier cosa que ver con eso, una extraña coincidencia». «Entonces, si tu madre no fuera profesora de música, ¿no tendríamos a los Beatles?» Laufey se preguntó, antes de que Asher demurara que no lo tomaría bastante eso lejos en la evaluación del impacto del productor de la banda que buscó lecciones de oboe. (Y allí siguió la disección más interesante del ruidoso lugar del oboe en la orquesta que cualquier estrella pop recientemente se ha entregado).

Laufey, Peter Asher en The Drop: Laufey – Un programa de beneficios especiales en el Grammy Museum LA Live el 20 de agosto de 2025 en Los Ángeles, California.

Gilbert Flores

Laufey estuvo presente para promocionar su tercer álbum, «A Matter of Time», que sale el viernes, solo superando el cierre de la elegibilidad para los Grammy de 2026, en el que nuevamente será una contendiente en las categorías de género, siguiendo a su mejor álbum tradicional Pop Win para «Bewitched», con un tiro en las divisiones totalmente géneras este tiempo. Y Laufey no es nada si no personificado «todo genre».

«La forma en que lo veo es como, soy un cantante de jazz, al igual que soy un violonchelista clásico, pero mi música es una mezcla de todo «, dijo el intérprete islandés-asiático-estadounidense durante las preguntas y respuestas. Dijo Asher,» escuchando la composición de la canción, está claro que eres un admirador del trabajo de Taylor Swift «. «Oh, sí, absolutamente», respondió el jugador de 26 años. Exactamente.»

En cuanto al esnobismo que mantendría esos mundos separados, «Vengo de ese mundo, como, he sido esa persona», dijo. «Solía ​​ser un snob de la música tan clásica. Miro hacia atrás a mi yo de la escuela secundaria: ¿qué estaba haciendo? Pero ya sabes, creo que el esnobismo finalmente proviene de una profunda conservación (para). Es como si quisieras proteger lo mismo. Y viene del amor por eso. Siempre me gusta, tenemos el mismo objetivo aquí, mantenerlo vivo».

Laufey se rió de su forma única de rebelión en su familia musicalmente sofisticada. «Elegí el violonchelo porque mi madre es violinista, y pensé que si elegía un instrumento diferente, ella no podría enseñarme. Es por eso que toco el violonchelo, pero estaba realmente equivocado. Todavía me enseñó, y era peor porque estaba como, ‘¡No sabes de lo que estás hablando!'»

Sin embargo, su madre no era un snob anti-pop … todo lo contrario, Laufey señaló. «Mi madre siempre pensó que iba a ser una estrella del pop», dijo. «Esta es la parte menos china de ella». A pesar de que Laufey planeaba ser un estudiante de economía porque una carrera musical parecía tan poco probable, dijo que su madre «quería que fuera delirante. Constantemente. Siempre dijo:» No eres lo suficientemente delirante «.

Este deseo de que su hija se aflojara pasara por más líneas que solo la música. «No quería beber en la escuela secundaria», dijo. “Y tengo este recuerdo distintivo de ella sentada en la mesa del comedor como ‘¿Hay algo mal en ti? ¿Tienes amigos?’ Y ella dijo: ‘Solo pruébalo’. ¡Recuerdo muy bien! Y mi madre estaba como, ‘No, eres una estrella pop.

También recibió aliento de un profesor de Berklee, Mike Block. «Había apuñalado y jugado con (el violonchelo) al mismo tiempo, y pensé:» ¿Qué? ¿Se permite hacer eso? » Mis años de Berklee solo eran yo, ¿estoy permitido? Y dije: ‘Sabes,’ No sé, soy un cantante de jazz y un violonchelista clásico, pero quiero escribir mi propia música ‘. Y él dijo: ‘¿Por qué no cantas y juegas?’ Y nunca había visto a nadie cantar y tocar al mismo tiempo. Y él dijo: ‘Es totalmente posible’. Entonces, pasé un año aprendiendo acordes en el violonchelo.

Pero Laufey pasa la mayor parte del tiempo en sus conciertos principales alternando entre tocar piano de cola y guitarra eléctrica, como lo hizo en un set en solitario que sucedió a las preguntas y respuestas en el Museo Grammy.

Entre las selecciones que realizó había varias pistas de «A Matter of Time», una de ellas hasta ahora inédita. Ella aseguró al fandom que no habían escuchado el álbum completo, incluso si gran parte estaba ahí fuera, autorizada y de otro modo.

«Mucho de esto se filtró», dijo, «pero no, no lo filtré todo. Algunos de ellos no eran yo. Era solo la mitad de mí».

«Solo he tenido el mío durante un par de días» dijo Asher, insistiendo en que no era él.