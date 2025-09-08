Late Show con Stephen Colbert gana Emmy después de la cancelación

«The Late Show con Stephen Colbert«Puede haber sido cancelado, pero ganó el respeto de la industria de Hollywood.

El programa de larga noche nocturna Recogió su primera estatuilla de EmmyGanando una dirección sobresaliente para una serie de variedades para Jim Hoskinson para el episodio, «David Oyelowo, Finn Wolfhard, Aperancia especial de Alan Cumming, Performance de Ok Go».

Incluyendo las dos nominaciones adicionales de la alineación Emmy de este año, el CBS Staple había acumulado 33 nominaciones al Emmy desde su debut en 2015. Fue clasificado como el segundo show más nominado en la historia del Emmy sin una victoria, solo el «Better Call Saul» de AMC, que perdió infamemente las 53 de sus nominaciones en sus seis capas. La comedia «Newhart», que se extendió de 1982 a 1990, durante mucho tiempo mantuvo el récord con 25 derrotas hasta que «Better Call Saul» perdió sus categorías finales de Emmy en 2023, casualmente el mismo año «The Late Show» superó a «Newhart» en el conteo.

Muchos ven la adjudicación de la serie como una reacción a la protesta por la controvertida decisión de CBS de cancelar «The Late Show» por lo que la red citó como «razones financieras».

El propio Colbert ya tiene 10 Emmys A su nombre, fue honrado anteriormente por «The Colbert Report» en Comedy Central y su victoria más reciente para su especial, titulado audazmente «Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand: Back Back America Great Again Better 2020».

Cuando emitió David Letterman, quien fue el anfitrión de «The Late Show» de 1993 a 2015, el programa cosechó un flujo constante de elogios de Emmy. Ganó nueve Emmy durante su mandato, incluidas siete por series de variedades sobresalientes. Esa racha terminó en 2003 cuando «The Daily Show with Jon Stewart» marcó el comienzo de una nueva era del dominio nocturno.

«The Late Show with Stephen Colbert» consiguió dos noms de Primetime Emmy este año para series de conversaciones y dirección (Jim Hoskinson). El Premio a la Serie de Talk se entregará en la ceremonia principal el 14 de septiembre.