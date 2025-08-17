Late Night está muriendo, pero Stephen Colbert es «esencial»

Cuando aceptó uno de los mejores honores de la Academia de Televisión de este año, la estrella Conan O’Brien admitió que el premio llegó en un momento inusual. Hablando el sábado a la audiencia en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión, O’Brien señaló que en este momento, «hay mucho miedo sobre el futuro de la televisión, y con razón. La vida que todos hemos conocido durante casi 80 años está experimentando un cambio sísmico».

Pero, le dijo a la audiencia reunida en el JW Marriot Hotel en el Distrito Live de LA del centro de la ciudad, «Esta podría ser mi naturaleza. Elijo no llorar lo que se pierde, porque creo que de la manera más esencial, lo que tenemos no cambiando en absoluto. La transmisión cambia la tubería, sino la conexión, el talento, las ideas que entran en nuestros hogares … Creo que es el enfoque. Tenemos pruebas aquí para esta noche».

O’Brien señaló el éxito de la reciente serie «Abbott Elementary», «Hacks» y «Creo que deberías irte con Tim Robinson» como una señal de que todavía puede haber oportunidades creativas en Hollywood. El comediante dijo: «Todo es electrificación de una nueva generación de espectadores. Sí, la televisión nocturna, como lo hemos sabido desde alrededor de 1950, va a desaparecer. Pero esas voces no van a ninguna parte. A la gente como la gente como la gente como Stephen Colbert son demasiado talentosos y demasiado esenciales para irse «.

Y ahí es donde O’Brien se dirigió al estado de sus largos campos de pisos nocturnos. O’Brien, por supuesto, pasó casi 30 años en la parte del día, a través de «Late Night With Conan O’Brien», «The Tonight Show con Conan O’Brien» y «Conan». «He incursionado en otras cosas, pero ahí es donde he vivido», dijo. «Y para aquellos de ustedes menores de 40 años, la televisión nocturna era un servicio diseñado para distraer a los estudiantes universitarios hasta que la ciencia perfeccionara Internet y la pornografía en línea. Vaya, ¿lo hicieron bien»?

Luego, agregó sobre Colbert: «Stephen va a evolucionar y brillar más que nunca en un nuevo formato que controla por completo. Por lo tanto, la tecnología puede hacer lo que quieran. Puede hacer que la televisión sea una píldora. Puede hacer que los programas de televisión sean una alta proteína, masticable, la cápsula con sabor a vainilla con la fibra agregada. Todavía no importa, si las historias son buenas, si las actuaciones son honestas e inspiradas, si las personas son breves y las personas son de Gooding y las personas que son BRAVE y son los buenos».

En cuanto al Premio al Salón de la Fama de la Academia de TV, que compartió con Viola Davis, Henry Winkler, Ryan MurphyMike Post y Don Mischer, O’Brien, agregaron: «Este es el honor de su vida. Significa todo para mí. Estoy sorprendido de estar en esta compañía. No creo que lo merezca, pero lo tomaré. Y mi abuelo siempre dijo, tome lo que pueda y solicite más. Y voy a hacer eso esta noche».

También en el Salón de la Fama, Murphy tocó las luchas del momento, a medida que la nación marcha aún más hacia el fascismo y eliminó los derechos de todos: «Siempre pensé una cosa: que si luchara duro y empujó estos personajes ruidosos y vibrantes al sistema, eso despejaría que se aclararía,» y dijo que no tomaría un camino para que otros siguieran con esta bandera plantación. Ese terreno. Ese terreno. Y ahora, curiosamente, en este año de mi premio al Salón de la Fama, encuentro que estoy equivocado.

«Tuve un sueño hace mucho tiempo, de entrar en el Salón de la Fama de mi profesión, para poder pronunciar que lo hice», agregó. «Hice la cosa, y ahora puedo costar y tener todo sobre el dinero. Pero una edad nueva y oscura que creo que ninguno de nosotros sospechamos que ha amanecido. Y así, estoy girando para continuar la buena pelea, que es crear más trabajo con los grupos desfavorecidos y ignorados y marginados».