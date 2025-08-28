László Nemes ‘saga infantil hermosa pero inerte

Lo primero que debe saber sobre «Huérfano«Es que el huérfano del título no es realmente uno. Andor, de doce años, (Bojtorján Barabás) tiene una madre que está viva y bien y está presente, por mucho que ella puede estar, mientras que su padre está, bueno, ahí es donde las cosas se vuelven complicadas. En su turbulenta mente joven, sin embargo, Andor puede estar sola en el mundo. En el mundo. De una guerra y una revolución fallida, su cuidado parece no ser lo primero en la mente de nadie, y para bien o para mal, el niño pronto viene a confiar en nadie más que a sí mismo.

La angustia insoportable en medio de la agitación histórica es un territorio familiar para los nemes, el escritor y director húngaro cuyo debut auspicioso y ganador del Oscar «Son of Saul» cayó a los espectadores en los horrores de Auschwitz con una perspectiva visceral y desestabilizadora que no es previamente desplegada en retratos en las películas en las películas. Ambientada en un Budapest tardío imprudente que se inclina imprudentemente en la Primera Guerra Mundial, su decepcionante seguimiento «Sunset» repetía la técnica formal inmersiva de «Saul», esta vez dirigiendo un melodrama extensamente incoherente. El curso «huérfano» se corrige hasta cierto punto con su narrativa más disciplinada y emocionalmente legible, sin embargo, aunque reúne a los nemes con su virtuoso DP Mátyás Erdély, la subjetividad visual dinámica y dinámica de sus dos colaboraciones anteriores ha sido en gran medida expulsada.

En su lugar hay un pictórico bruñido y distanciado, logrado en un arco irbow de marrones y bronceados, que posiblemente transmite el hambre desolada de la vida de la clase trabajadora en Budapest en 1957, un año después de que un levantamiento de estudiantes dirigido a un gobierno estalista fue anulado por las fuerzas sovietas, y con el impacto cruel de la holocausto todavía sentida en numerosas britadas y separadas. Andor es uno de esos. Un breve prólogo ambientado en 1949 muestra al niño de cuatro años que se reunió con su madre Klára (Andrea Waskovics), que fue entregado a un orfanato en su infancia. Klára, una mujer judía que pasó el Holocausto escondido mientras su esposo fue enviado a los campos, se tomó el tiempo para reconstruir su vida, pero ocho años después, su vínculo cortado con su hijo nunca ha sido reparado. A menudo, Andor y Klára se miran el uno al otro en incomprensión mutua y triste, cada una buscando y no encontrar un espejo en la mirada del otro.

En lugar de esa conexión parental, Andor idolatra, idealiza y adora casi literalmente al esposo de Klára, presumiblemente, presumiblemente tardío, un hombre que nunca conoció, y a quien frecuentemente habla en voz alta en la forma formal y reverente de oración. Con respecto a la paternidad del niño, los espectadores con al menos media mente en las fechas históricas pronto pueden registrar que las matemáticas no revisan por completo, que es donde Berend (el actor francés Grégory Gadebois) entra en el marco: un brusco, brutal de carnicero gentil, él se encuentra en esta frágil hogar de dos personas con un aire de edad inexplicable a Andor, que no lo conoce desde el ARCH de ARSM. Klára es evasiva al explicar su conocido, aunque gradualmente emerge que él es el hombre que no la protegió de manera demasiado suave en los años posteriores a la separación de su esposo. Reunemos la verdad un poco más rápido que Andor; Una vez que se puso al día, su único recurso es la negación hostil y desacudir.

Es una historia de vasta y eco resonante, aparentemente arraigada en la historia familiar del director. Sin embargo, como lo contó Nemes y la coguionista Clara Royer, es de forma desigual y curiosamente poco involucrada, revelando la mayoría de sus tarjetas narrativas cruciales menos de la mitad de camino, y más o menos ejecutado en su lugar a partir de entonces, con un efecto debidamente poderoso pero sofocante. Ayudado por la grandeza colapsada del notable diseño de producción de Márton Ágh, «huérfano» es vívido y golpeando en su representación de la ciudad como un verdadero curso de asalto de horrores cotidianos, desde los niños de pelea callejera hasta la policía violentamente autoritaria hasta tantas variedades de hombres civiles abusivos, tomando cualquiera de los topeales de la cine construidos exactamente y usted sabe que es una vez que es una vez que es una vez un un un conocimiento de que es una vez un un conocimiento de que es una vez que es un un conocimiento de que es una vez que es un un conocimiento de que es una vez que es un un conocimiento de que es una vez que es un un conocimiento, correo-pieza de guerra. Pero las vidas y las relaciones en medio de toda esta descomposición texturizada permanecen finas y repetitivas. Si es difícil no ser conmovido por el medio, la película nunca nos atrae dramáticamente.

El actor por primera vez Barabás tiene mucho que hombro aquí. Está bendecido con una fisicalidad tensa y rastreando en la pantalla, además de un bulto de Brando Baby debajo de una cabeza de llamativos rizos rubios, y Nemes lo dirige a una postura de defensiva vulnerable y arrugada que sirve bien a los propósitos de la película, incluso si su carácter también quiere la luz interior. La cámara lo ama, pero la cámara de Erdély ama mucho aquí: la película es indiferente, pero a menudo es tan exquisitamente iluminada y compuesta, en una paleta cálida de arena a almohadilla a solo unos pocos grados de la sepia absoluta, que corre el riesgo de connotar una nostalgia equivocada durante los peores tiempos. Donde «Son of Saul» se estrelló contra una pesadilla despierta con visión del túnel claustrofóbico, «huérfano» retrocede para contemplar otra. Aquí hay mucho horror, y mucha belleza, pero poca tensión significativa entre los dos.