‘Last Rites’ se abre a los mejores $ 83 millones de la serie

«Conjuring: los últimos ritos«Ha resucitado la taquilla, recolectando $ 83 millones sensacionales en su primer fin de semana de lanzamiento.

Esos retornos han consolidado un nuevo récord de fin de semana de apertura en el universo «Conjuring» de nueve películas, suplantando el punto de referencia en poder del original «The Conjuring» de 2013 con $ 41 millones. Entre otros logros, es el mejor comienzo este año para una película de terror (por encima del «Destino final: Bloodlines» de mayo con $ 51.6 millones) y el tercero más grande en la historia de la taquilla (después de «It» con $ 123 millones y «It: Capítulo dos» con $ 91 millones).

Dirigiéndose al fin de semana, los servicios de seguimiento independiente sugirieron que «Conjuring: The Last Rites» debutaría a $ 50 millones o $ 60 millones. Sin embargo, la demanda acumulada de ir al cine (no ha habido un nuevo éxito de taquilla en semanas), así como una gran boca de boca y buena voluntad hacia la franquicia enviaron la venta de entradas a la estratosfera. Las revisiones fueron mixtas, pero eso rara vez marca la diferencia para el género de terror. Patrick Wilson y Vera Farmiga repiten sus roles de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes en esta entrada están tratando de vencer a un demonio de la casa de una familia.

A nivel internacional, «Conjuring: The Last Rites» ganó $ 104 millones de 66 territorios para un notable lanzamiento global de $ 187 millones. En otro récord, estas ventas de entradas superaron «It: Capítulo dos» ($ 92 millones) para el mayor debut en el extranjero para una película de terror.

A través de nueve películas (los spin-offs incluyen «Annabelle» y «The Nun»), el universo «Conjuring» se ha convertido en la franquicia de terror más taquillera en la historia con un combinado de $ 2.3 mil millones. Esta entrega costó $ 55 millones para producir, lo que obtendrá algunos márgenes de ganancia de miedo. Michael Chaves, quien dirigió la película anterior de la serie, regresó detrás de la cámara, mientras que James Wan, quien creó la propiedad inclinada oculta, y Peter Safran están de regreso como productores.

«Conjuring: The Last Rites» ha extendido una racha notable para Warner Bros. como el séptimo lanzamiento consecutivo para abrir por encima de $ 40 millones este año, el primero para cualquier estudio de Hollywood. Después de una terrible taquilla con «Joker: Folie a Deux», «Mickey 17» y «The Alto Knights», Warner Bros. se recuperó con «A Minecraft Movie» seguido de «Pecadores», «Líneas de sangre de destino final», «F1: la película» (que el estudio distribuyó para Apple), «Superman» y «armas». Estas victorias descomunales han quitado la presión de la próxima apuesta del estudio, la «One Battle Afher», presupuestada de $ 130 millones de Paul Thomas Anderson, que se abre a finales de septiembre.

