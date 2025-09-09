Last Rites ‘Reglas UK, taquilla de Irlanda

Warner Bros. ‘ «The Conjuring: Últimos ritos«Asustó un debut número 1 al mando en la taquilla del Reino Unido e Irlanda, recaudando £ 6.7 millones ($ 9.1 millones), según ComScore. La última entrada en la franquicia de terror sobrenatural se abrió muy por delante de toda competencia y está listo para impulsar un fuerte negocio de verano.

En segundo lugar, Disney «Las rosas«$ 2 millones en su sesión de segundo año, elevando su total a $ 7.2 millones. Warner Bros. ‘ «Arma«Se celebró en el número 3 con $ 506,523 por $ 15.1 millones en general. Título de Disney»Viernes más extraño«Siguió en el número 4, ganando $ 480,572 por $ 11 millones acumulativos.» The Bad Guys 2 «de Universal completó los cinco primeros, agregando $ 447,383 y moviendo su total a $ 17.1 millones.

El drama criminal de Sony «Captught Stealing» llegó en sexto lugar con $ 411,805, llegando a $ 1.6 millones después de dos semanas. En el número 7, la película de superhéroes en el idioma malayalam «Lokah Capítulo uno: Chandra» de Magic Rays recaudó $ 301,758 para subir a $ 1.1 millones. «The Fantastic Four: First Steps» de Disney fue octavo con $ 289,409, es un total de $ 32 millones.

El lanzamiento del cine de eventos nacionales del teatro «entre alia – NT Live 2025» aterrizó en el noveno lugar, atrayendo $ 254,959 por un acumulativo $ 1.3 millones. La nueva entrada de Universal «¡Cariño, no!» Completó el top 10 en $ 228,259.

Próximamente, la potencia de anime «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle» llega a los cines del Reino Unido e Irlanda esta semana a través de Sony, que se espera que atraiga una fuerte participación de los fanáticos. Los mostradores universales con la franquicia más cerrada «Downton Abbey: The Grand Finale», con el objetivo de traer al público del drama de época a la pantalla grande.

Otros títulos amplios incluyen «The Long Walk» de Lionsgate UK, un thriller distópico dirigido por Francis Lawrence y dirigido por Cooper Hoffman, David Jonsson y Mark Hamill, mientras que Sony también desata «Spinal Tap II: The End continúa», continuando la saga de culto. Dreamz Entertainment agrega la función de terror indio en el idioma telugu «Kishkindhapuri» a la mezcla.

Los lanzamientos documentales y especializados amplían la pizarra: Cosmic Cat, oportuna «De la zona cero: historias de Gaza», se extiende en más de 100 sitios; La distribución de MetFilm presenta «Holding Liat» ganador de Berlinale; Curzon ofrece al drama ganador de Berlinale «Deaf»; Dogwoof Libera del Campeonato Mundial de Gachas de Gachas «The Golden Spurtle»; La distribución de BFI maneja el thriller de Jan-ole «Islas»; y MusicFilMnetwork Bows Music Documentary «To Be Frank», destacando a Frank Benbini y Ali Campbell.

Additional entries include Reliance Entertainment’s cross-cultural Bollywood romance “Love In Vietnam,” Bakrania Media’s action thriller “Mirai” and romcom “Aabeer Gulaal,” headlined by Pakistani superstar Fawad Khan, Jade Films’ cryptozoology focused documentary “My Bigfoot Life,” Moviegoers Entertainment’s “Homebound,” which debuted at Cannes earlier this year, Restauración de Studiocanal de la obra maestra de 1937 «Pepe Le Moko» y «Perros en la ópera» de Miracle Comms.