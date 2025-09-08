Last Rites ‘es una película de terror más grande que se abre con $ 194 millones

«The Conjuring: Últimos ritos«Tuve un debut más grande de lo esperado y ahora se clasifica como el mayor comienzo global de la historia para una película de terror.

La novena entrada en Warner Bros. y la franquicia paranormal de New Line recolectaron un sensacional $ 194 millones en todo el mundo en su primer fin de semana de lanzamiento, por encima de la estimación ya masiva del domingo de $ 187 millones en todo el mundo. Ahora esas ventas de entradas han eclipsado el punto de referencia de terror de todos los tiempos previamente establecido por «It» de 2017 con $ 190 millones. Las estimaciones del domingo ya se habían registrado como el mejor debut para la serie oculta.

«The Conjuring: Last Rites» también estableció un récord de terror en la taquilla internacional con $ 110 millones en su debut. Antes de este fin de semana, «It: Capítulo dos» de 2019 ($ 92 millones) fue el debut en el extranjero más grande para una película de terror. La última «conjuración» ganó $ 84 millones a nivel nacional, marcando el tercero más grande para el género en la historia de la taquilla (después de otros dos títulos de Warner Bros., «It» de 2017 con $ 123 millones y «It: Capítulo dos» de 2019 con $ 91 millones).

Dirigida por el veterano de la franquicia Michael Chaves, «The Conjuring: Last Rites» está protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga como Ed y Lorraine Warren, dos investigadores paranormales que intentan vencer a un demonio de la casa de una familia. James Wan, quien creó la propiedad, y Peter Safran regresó como productores. El universo «Conjuring», que incluye varias secuelas y spin-offs como «The Nun» y «Annabelle», es la franquicia de terror más taquillera en la historia con más de $ 2.3 mil millones.

Dado que esta entrada tiene un precio de $ 55 millones, ya es un ganador comercial de Warner Bros., el estudio acaba de hacer la historia de la taquilla como la primera con el séptimo lanzamiento consecutivo que se abrirá por encima de $ 40 millones. Después de un tramo oprimido con perdedores comerciales como «Joker: Folie a Deux», «Mickey 17» y «The Alto Knights», Warner Bros. ha disfrutado de una notable racha caliente con «una película de Minecraft», «Sinners», «Final Destination Bloodlines», «F1: The Movie» (que el estudio distribuyó para Apple), «Superman» y «Arabones» «.