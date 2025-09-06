Last Rites ‘Casts La mejor apertura de la franquicia

El poder de Cristo todavía obliga a los espectadores. «La conjuración: Últimos ritos «exorcizó alrededor de $ 34.6 millones en el viernes y las proyecciones de vista previa en 3,802 ubicaciones. Eso está muy por delante de la figura obtenida por el spin -off de 2018 de la serie de terror» The Nun «($ 22 millones), dando a» Last Rites «el mayor día de apertura en la historia de la franquicia. Warner Bros. todavía no ha informado exactamente los ascensos.

Pone la nueva función de línea en camino de surgir muy por encima de sus proyecciones de la industria previa al fin de semana para un debut de $ 50 millones, superando a «The Nun» ($ 53 millones) para el fin de semana de apertura más grande de la serie. No solo será el arco doméstico más grande para una película de terror en 2025, sino que los «últimos ritos» con clasificación R podrían incluso clasificarse como el séptimo fin de semana de apertura más grande del año, con la posibilidad de superar «Thunderbolts*» ($ 74 millones) dependiendo de su juego hasta el sábado. La película también obtiene un impulso de ingresos al reproducir auditorio IMAX y un gran formato.

Incluso en su cuarta entrada principal (y novena, incluidos los spin-offs), la franquicia «The Conjuring» ha soportado como un sorteo de películas. Las estrellas Vera Farmiga y Patrick Wilson vuelven a regresar como los investigadores ocultos de la vida real y autoproclamados, Ed y Lorraine Warren. El director Michael Chaves también está de vuelta para dirigir esta entrada, después de manejar previamente la última entrega principal «The Conjuring: The Devil me hizo Do It» en 2021, más el spin -off 2023 «The Nun II».

El fin de semana también marca otro éxito para Warner Bros., que ahora ha unido a siete aperturas consecutivas por encima de $ 40 millones. Las reseñas han sido mediocres para «Últimos ritos» y los espectadores son solo un poco más positivos, con la partitura de la firma de encuestas que encuestan una calificación «B» de franquicia-baja entre el público temprano. Pero nada de eso está demostrando un gran obstáculo. Contra un presupuesto de producción de $ 55 millones, tiene un comienzo fantástico.

Mientras tanto, Disney tiene la versión filmada del Juggernaut Musical de Broadway «Hamilton«En 1,825 teatros, con $ 3.9 millones en el viernes y las proyecciones de vista previa. Se proyecta aterrizar en segundo lugar con una apertura de tres días alrededor de $ 9 millones. Es bastante notable, teniendo en cuenta que» Hamilton «ha estado disponible para ver sobre Disney+ durante casi media década. El estudio adquirió los derechos de la grabación de hace años y ha establecido originalmente los planes, pero lanzado en la plataforma de la plataforma, pero ahora los derechos de grabación, pero ahora se han establecido los planes de grabación de la plataforma, pero se había lanzado a los planes de la plataforma, pero lanzado en la plataforma de la plataforma. «Hamilton» finalmente está en los cines para alinearse con su décimo aniversario;

El tercer lugar va a otro título de terror de Warner Bros. con «armas», ganando otros $ 1.4 millones el viernes para disminuir solo el 48% de su total diario la semana pasada. Ahora en su quinto fin de semana de lanzamiento, el original del escritor y director de Regger, el original de R ha ganado más de $ 140 millones en América del Norte.

Disney actualmente se celebra cuarto con «Freakier Friday», que ganó otros $ 960,000 el viernes para caer un 46% de su total diario la semana pasada. En su quinto fin de semana, la secuela de la comedia ahora ha alcanzado los $ 85 millones nacionales y pronto pasará «Blancanieves» ($ 87 millones) para convertirse en el 15º lanzamiento del año en América del Año 15 más recaído.

Presionándose por poco al quinto, el «robo» de Sony Pictures se enfrenta a un bruto de $ 3.2 millones para su segundo fin de semana, lo que marcaría una caída del 58% de su debut. Ese no es el tipo de espera que el neo noir del presupuesto medio dependía después de una apertura apagada. Está buscando alcanzar solo $ 14.9 millones nacionales durante su segundo fin de semana.

También abre este fin de semana, el Proyecto de Poema de Salvación tiene el cuento cristiano con calificación PG «Light of the World» en 2,075 ubicaciones. Los rivales tienen la función animada 2D dibujada a mano a $ 700,000 para el viernes y las vistas previas, con un octavo lugar que se abre en las tarjetas.