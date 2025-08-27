‘Last Drive-In’ Sets Halloween Special para el episodio 200 de Joe Bob

Joe Bob Briggs está celebrando un hito impresionante aterrador.

El icónico presentador de la película de culto ha establecido el episodio 200 de su Estremecimiento serie «El último autocar«Que será una extravagancia de Halloween llamada» Joe Bob’s Splatterween «. La celebración se emitirá en el streamer de terror el 24 de octubre y rockeros de vestir escandalosos ALBOROTO hará una aparición especial.

Según la Logline oficial: «¡Halloween será desordenado este año! A Joe Bob y Darcy se unen por las leyendas de rock interdimensional de Gwar para Splatterween, ¡una noche llena de Spew, Goo, Music Live y, por supuesto, dos películas desagradables que revuelen las costuras con Splatter Fu!»

El especial es parte de la «Season of Screams» de Shudder, el mayor evento de programación del año en el streamer del año, que se establece, según un comunicado de prensa, «presenta una línea monstruosa de nuevas series, películas y fiestas en vivo del 1 de septiembre al 31 de diciembre».

Para los no iniciados, Briggs ha tenido una larga carrera como presentador de películas de terror de cable, que comenzó con «Joe Bob’s Drive-In Theatre», que se ejecutó en el canal de películas de 1986 a 1996, seguido de «Monstervision», que se emitió en TNT de 1996 a 2000.

El próximo acto de Briggs se produjo con el lanzamiento de «The Last Drive-in with Joe Bob Briggs» en Shudder, que comenzó en 2018. Lanzamiento con un maratón único que incluía clásicos como «Tourist Trap» de 1979, «Reanimator» de 1985 y «Hellraiser» de 1987, los servidores de Shudder se estrellaron como un resultado de fanático de los fanáticos. Después de otro par de maratones exitosos ese año, «The Last Drive-in» nació oficialmente.

Reflexionando sobre el hito de 200 de la película «Last Drive-In», Briggs dice que estaba sorprendido por la efusión del amor de los fanáticos que crecieron viendo «Joe Bob’s Drive-In Theatre» y «Monstervision».

«Obviamente no tenía idea de que construiríamos una comunidad como esta, que ha apoyado este programa y nuestra forma tonta de hacer críticas cinematográficas y presentar películas», dice Briggs Variedad.

«The Last Drive-in» ha dado la bienvenida a muchas luminarias de terror al set de parques de trailer, incluido el director Eli Roth, el cofundador de Troma Lloyd Kaufman, el fundador de Blumhouse Jason Blum y el director David Gordon Green. Pero la estrella más grande del programa, fuera del propio Briggs, es Darcy The Mail Girl, quien se ha elevado durante la serie para ser el intrépido compañero y el aluminio del anfitrión.

«Sabía que al principio Darcy estaba bien informado sobre el horror, porque tenía un par de sitios web de terror. Había ido a convenciones durante años desde que era esta persona de cosplay en el mundo del terror, pero no me di cuenta de cuánto horror era», dice Briggs. «Probablemente ha visto 10 veces más horror que yo, porque me llevó en muchas direcciones que de otro modo no habría ido. Además, ella es de una generación diferente, y cuando comencé a hacer horror, apenas hubo mujeres involucradas en ella. Definitivamente fue una fábrica fans. Así que estoy feliz de que Darcy lidie con ellos «.

A pesar de ser un alma vieja que ama hablar de los días de oro del cine de culto, Briggs dice que algunos de sus episodios favoritos rompen el molde y juegan con formato.

«Probablemente el más extraño fue cuando hicimos el centenario de ‘Nosferatu'», dice. “Hicimos la versión silenciosa original de 1922, y luego hicimos el remake alemán de 1979 [“Nosferatu the Vampyre”]. Estábamos vestidos con ropa de época e hicimos una campaña contra Florence Stoker, la esposa de Bram Stoker, que había intentado destruir la versión de 1922. Ese episodio tenía tantos elementos diferentes y fue en contra de la sabiduría popular que nunca podrías hacer películas mudas, o películas subtituladas o mostrar la misma película dos veces. Hicimos todas esas cosas en una noche, y la gente lo pasó bien y todavía me habla de ese episodio «.

«Joe Bob’s Splatterween» será otro episodio para recordar, el cocreador y productor ejecutivo de «Last Drive-In», Matt Manjourides, dice Variedad.

«Nuestro episodio especial de Halloween es el título número 200 que hemos hecho, y queríamos hacerlo todo», dice. «Configuramos un concierto completo en vivo durante el espectáculo, y filmamos en los estudios ‘The Walking Dead’ en Atlanta y trajimos un escenario. Trajimos a algunos fanáticos afortunados y básicamente organizamos un concierto de Gwar completo. Es bastante increíble».

En cuanto al resto de la temporada 7, Briggs promete algunas películas y episodios únicos, incluido uno que está especialmente esperando.

«Uno que vamos a hacer que realmente me entusiasmamos es: los fanáticos del horror siempre entran en peleas, y hay ciertas cosas de las que luchan», dice. «Hay un género especialmente que inspira peleas, y eso es giallo. Voy a tener cuatro autoridades mundiales en giallo Vamos en el programa. Vamos a pelear, nos volveremos desagradables y vamos a decidir para siempre: ¿Qué película es el verdadero nacimiento de giallo? Eso es tan nerd y tan dentro que es como ver un partido de fútbol y los comentaristas están hablando de cosas que realmente no puedes entender «.

Pero incluso los episodios especiales del programa muestran completamente la mejor característica de la serie: la extraña personalidad y la mezcla de monólogo folclórico y chistes que alimentan sus segmentos.

«Después de casi 40 años, ha podido mantener la misma sensación de caída que tenía cuando comenzó, lo cual es bastante notable», dice Manjourides. «Creo que eso es lo que realmente aprecian los fanáticos. A través de todos los diferentes creativadores, los diferentes tipos de espectáculos, sets y cámaras y todo, el programa ahora sensación Lo mismo que lo hizo cuando creciste viendo a Joe Bob «.

Vea la obra de arte de la temporada 7 de «Last Drive-In» a continuación.