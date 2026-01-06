Las voces de la gente no pueden utilizar jinetes

Jacarta – Observador político Gerung rocoso destacando el discurso sobre cambios al mecanismo electoral jefe de distrito (pilkada) en el Proyecto de Ley Electoral (RUU) que conduce a elecciones a través de DPRD.

Según Rocky, el principio básico de las elecciones democráticas no debería eliminar el papel directo del pueblo en la determinación de sus líderes.

«Las elecciones democráticas significan que el voto del pueblo no puede utilizarse como un jockey», afirmó Rocky Gerung. tvOnenews.comcitado el miércoles 7 de enero de 2026.

Gerung rocoso Foto : muelle. Instituto de Crecimiento/Kiki Budi

Rocky hizo esta declaración cuando se le preguntó su opinión sobre el discurso electoral regional elegido a través del DPRD, que algunos grupos consideraron que tenía el potencial de ser un revés para la democracia.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto volvió a expresar el discurso de que las elecciones regionales las llevaría a cabo el Consejo Representativo del Pueblo Regional (DPRD), y no directamente el pueblo.

«Así que yo mismo me inclino, invitaré al poder político, vamos, seamos valientes, atrevámonos a ofrecer soluciones a nuestro pueblo, seamos democráticos pero no desperdiciemos dinero», dijo Prabowo.

Según Prabowo, si el PRD es elegido por el pueblo, entonces esta institución puede elegir simultáneamente gobernadores, regentes y alcaldes.

«Si ya has elegido el DPRD distrital, el DPRD provincial, por qué no elegir directamente al gobernador y al regente, eso es todo», dijo. Prabowo dijo que este sistema se ha utilizado en varios países, desde Malasia, India, Inglaterra hasta Canadá y Australia.

«El país más rico del mundo utiliza un sistema político barato», afirmó.

En realidad, este discurso no es nada nuevo. Desde el inicio de su mandato como presidente, Prabowo lo presentó durante un discurso en el 60º aniversario del Partido Golkar, en Bogor, el jueves 12 de diciembre de 2024.

En ese momento, destacó los altos costos de las elecciones regionales directas que, según se decía, agotaban el presupuesto estatal, así como los costos políticos para los candidatos de hasta billones de rupias en sólo uno o dos días.

«El presidente del Partido Golkar es uno de los grandes partidos, pero dijo que es necesario pensar en mejorar el sistema de partidos políticos. Además, están Mbak Puan, amigos del PDI-P, amigos de otros partidos, pensemos, preguntémonos, qué es este sistema, cuántas decenas de billones se gastan en 1 o 2 días. Del Estado y de las respectivas figuras políticas», dijo Prabowo.