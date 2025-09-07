Las víctimas heridas debido al colapso del edificio de la Asamblea Taklim en Bogor continuaron creciendo, ahora 84 personas

Bogor, Viva – El gobierno de Bogor Regency registra la cantidad víctima El colapso del edificio Asamblea Taklim en Ciomas, Bogor Regency cuando sostenía el cumpleaños del Profeta Muhammad continuó creciendo.

Bogor Regent Rudy Susmanto reveló, según los datos recibidos, las víctimas de los heridos debido al colapso del edificio de la Asamblea Taklim ahora son más de 80 personas. Todas las víctimas ahora reciben tratamiento médico en varios hospitales en la ciudad y el distrito de Bogor.

«Resultando en 3 personas murieron y 84 personas resultaron gravemente heridas, a las que se manejan hoy en varios hospitales alrededor de la regencia y la ciudad de Bogor», dijo en Bogor, citado de TVONENEWSDomingo 7 de septiembre de 2025.

Rudy dijo que el incidente supuestamente se debió a demasiadas personas presentes en el evento. Mientras tanto, el edificio no está respaldado por una capacidad adecuada.



Bogor Regent Rudy Susmanto revisó la ubicación del colapso de la Asamblea Taklim en Ciomas

«Debido al exceso de capacidad, hay un desastre, ese es el lugar colapsado», dijo.

Sin embargo, en este incidente, Rudy enfatizó que el gobierno regional (PEMDA) será responsable de financiar la atención de las víctimas.

«El gobierno de Bogor Regency está relacionado con todo el financiamiento de los hospitales que murieron, ayudaremos y seremos totalmente responsables», dijo.

Anteriormente, un edificio de la asamblea en la aldea de Sukamakmur, Ciomas Bogor Regency se derrumbó cuando sostenía el cumpleaños del Profeta Muhammad.



El edificio de la Asamblea Taklim se derrumbó en Bogor. Foto : Documentación de TVONENEWS/Aldi Herlanda.

Un residente llamado Iwan le dijo a los segundos del incidente que mató a las tres personas. Iwan dijo que en ese momento, los residentes estaban ocupados en el cumpleaños del profeta.

Pero inmediatamente se volvió tenso cuando el edificio que todavía era una condición incompleta colapsaba. Durante el incidente, afirmó escuchar los gritos de las madres que fueron histéricas durante el incidente.

«Sí, hay gritos, las voces de las madres, cuando el incidente se horrorizó», dijo.

Se sabe que el edificio está en las tierras de la tierra, y todos los residentes que asistieron al evento estaban arriba. Cuando se derrumbaron, se cayeron inmediatamente, que algunos de ellos fueron enterrados por las paredes del edificio.