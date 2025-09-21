Las víctimas del Yalimo Elelim Riot serán trasladados a Makassar

Papua, en vivo – La policía regional de Papua confirmó que Nasir Daeng Mappa, quien anteriormente fue reportado como desaparecido después de disturbios en Elelim, Yalimo Regency, Papua Mountains, ha sido encontrado muerto.

Leer también: Confesión impactante por las razones del Tni Ojol en Pontianak



El jefe de relaciones públicas de la policía de Papua, el comisionado principal Cahyo Sukarnito, reveló que el cuerpo de la víctima fue encontrado el viernes (20/09/2025) detrás del campamento Paesa, Benawa. «La víctima fue encontrada con el cuerpo lleno de flechas», dijo en Jayapura, domingo (21/09/2025).

Se sabe que Nasir es el padre de Dafa, una de las víctimas de la persecución en el incidente. Anteriormente, el hombre fue declarado desaparecido desde el martes (16/09/2025) después de que el vehículo que conducía fue quemado. Durante el incidente, él y su hijo y sobrino habían tratado de salvarse.

Leer también: Dean James es resistente en la línea de fondo, adelante, Eagles Hajar Zwolle





Evacuación conjunta del equipo TNI y POLRI de seis miembros de Kopassus en Yalimo Papua Foto : Entre/Ho-Humas Damai Cartenz Task Force

Sus dos hijos, Dafa y Atiiva, fueron encontrados por un conductor de transporte de la ruta Jayapura -Wamena. En ese momento, sus cuerpos estaban llenos de lesiones debido a objetos afilados. Ambos fueron evacuados de inmediato a Jayapura y ahora están recibiendo tratamiento intensivo en el Hospital Bhayangkara.

Leer también: Tohpati prepara un álbum de compilación de éxitos, cooperando jóvenes músicos para toques modernos



Kombes Cahyo explicó que, en el esfuerzo inicial de barrido en Camp Paesa el viernes (19/9/2925), el equipo solo encontró a Muhamad Rusli, un conductor que también fue víctima. «Cuando los miembros hicieron la escena del crimen y barrieron en el campamento Paesa (19/9) no encontraron víctimas, pero encontraron a una víctima, Muhamad Rusli, que era un conductor. Sin embargo, cuando regresó a barrer el sábado (9/20), los miembros encontraron el cuerpo de la víctima y evacuados a Elelim», dijo.

Además, el cuerpo de Nasir Daeng Mappa está planeado para ser trasladado a Makassar para ser enterrado en su ciudad natal. «De hecho, el cuerpo de la víctima está programado para ser enviado a Makassar, pero cuando está hecho, todavía esperando información de Elelim», agregó Kombes Cahyo. (ENTRE)