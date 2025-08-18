Las víctimas del terremoto de POSO aumentaron en 41 personas, una murió 9 gravemente herido

Oficina de correosVIVA – Uno víctima Luka terremoto Magnitud 5.8 Shook POSO Regency, domingo 17 de agosto de 2025, murió. La víctima en nombre de Katrin Kande, residente de la aldea de Masani, distrito POSO PESIIR, murió el domingo por la noche, a las 22:30 Wita.

La víctima fue una iglesia de la iglesia Elim Masani sufrió heridas graves a las ruinas de la iglesia colapsada. La víctima anterior fue tratada en POSO Regional Hospital.

Basado en los últimos datos de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (Bpbd) POSO Regency, 41 víctimas, incluida una víctima murió.

«9 graves heridos han llevado a cabo operaciones en POSO Regional Hospital y 3 personas en la sala de la UCI, 1 persona crítica, 1 persona murió», escribió POSO BPBD en una declaración escrita, el lunes 18 de agosto de 2025.

Además, 7 personas resultaron heridas en el Hospital Regional POSO, 7 personas en el Centro de Salud de Tokorondo, 10 lesiones menores fueron manejadas en Lokaso por la Oficina de Salud POSO y 8 lesiones menores en el Centro de Salud de Tangkura.

El terremoto provocó que una serie de edificios e instalaciones públicas en 9 pueblos se dañen. Entre otras cosas, Village Masani: 1 Iglesia. Towu Village: 1 casa está ligeramente dañada y 4 casas están muy dañadas. Pueblo de bega: 1 casa está ligeramente dañada.

Tangkura Village: 1 Unidad SD estaba muy dañada, 2 iglesias estaban ligeramente dañadas, 5 casas estaban muy dañadas, 9 casas estaban ligeramente dañadas. Lape Village: 8 casas están ligeramente dañadas. Tokorondo Village: 2 casas están ligeramente dañadas. Pueblo de Kilo: 1 casa está ligeramente dañada. MARANDA VIEBRE: 4 casas están ligeramente dañadas. Patiwungan Village: 2 casas están muy dañadas.

Además, hasta 62 pacientes del Hospital Regional POSO también se vieron obligados a ser evacuados a la carpa de emergencia BPBD, que se estableció en el patio del hospital para su seguridad. BPBD junto con los funcionarios locales de la aldea continúan realizando una evaluación y coordinación para garantizar que el manejo de emergencia funcione rápidamente.

BPBD dijo que las necesidades urgentes que necesitan los residentes incluyen tiendas de campaña, lona, luces tácticas, mantas, alfombrillas para dormir, comida rápida, equipo para bebés, medicamentos y vehículos operativos para apoyar la evacuación y distribución de asistencia.

«El Central Sulawesi BPBD continúa coordinando con los funcionarios de la aldea y los gobiernos locales, para acelerar el manejo de emergencia. También instamos al público a permanecer atento porque las réplicas aún están en curso», dijo el jefe del centro de Sulawesi BPBD Akris Fattah Yunus en una declaración escrita en Palu.

Anteriormente, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) informó que el terremoto de magnitud 6.0 sacudió POSO Regency, Central Sulawesi el domingo a las 05.36 WIB.

El terremoto se actualizó a una magnitud de 5.8 con un epicentro de terremotos ubicado en coordenadas 1.27 grados de latitudes sur de 120.75 grados de longitud este, o ubicada con precisión en el mar a una distancia de 13 kilómetros al noroeste de la ciudad poso a una profundidad de 10 kilómetros.