Las víctimas deben someterse a una cirugía plástica

Jacarta – La policía está actualmente manejando el caso sospechoso. marido que quemó a su propia esposa en la zona Otista, JatinegaraEste de Yakarta. Como resultado de este acto atroz, el esposa sufrió lesiones bacar serio acerca de su rostro y su cuerpo.

Lea también: ¡Trágico! Esposa joven quemada por su marido en Jatinegara y ahora perseguida por la policía



El jefe de policía del metro de Yakarta Oriental, el comisionado de policía, Alfian Nurrizal, dijo que las condiciones víctima lo cual era lo suficientemente grave como para requerir que se sometiera a una cirugía plástica en la cara.

«Sí, porque la herida está en la cara. Por lo tanto, puede ser necesaria una cirugía plástica», dijo Alfian, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Lea también: El cuerpo de un hombre en el baño de ITC Fatmawati causa conmoción, la policía revela hechos sorprendentes





Comisionado de la Dirección de Tráfico de la Policía Regional de Yogyakarta, Pol Alfian Nurrizal

Dijo que su partido ahora se centra primero en salvar a la víctima antes de procesar al perpetrador. Según Alfian, la víctima tuvo dificultades para acceder a los servicios de salud porque no contaba con una tarjeta de servicios de salud. Sin embargo, la policía actuó rápidamente para ayudar a la administración de la víctima para que pudiera recibir un tratamiento óptimo.

Lea también: ¡El modo de compra de automóviles COD termina horriblemente en el sur de Tangerang! La víctima fue mantenida cautiva y torturada sádicamente.



«Estamos atendiendo a la víctima porque no tiene tarjeta de servicio de salud. Finalmente ayudamos a conseguirla y gracias a Dios podemos ayudar con el servicio de salud. Este es nuestro plan para derivarlo a RSCM para que reciba tratamiento médico», dijo.

Mientras tanto, la policía ha descubierto la identidad del autor, que no es otro que el marido de la víctima. Sin embargo, los investigadores todavía están investigando el motivo detrás de este brutal acto.

«Cuando se trata del perpetrador, ya sabemos quién es. Básicamente, nosotros, la policía metropolitana del este de Yakarta, estamos llevando a cabo más investigaciones, pero nuestra prioridad ahora es salvar a la víctima», dijo.

Anteriormente se informó que un hombre supuestamente quemó a su esposa en Jalan Otista Raya, Bidara Cina, Jatinegara, al este de Yakarta. El incidente ocurrió el lunes 13 de octubre de 2025.

«El perpetrador todavía está siendo perseguido», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Este de Yakarta, el comisionado adjunto de policía Dicky Fertoffan, el miércoles 15 de octubre de 2025.

La víctima tenía las iniciales CAU (24). Actualmente la víctima continúa siendo atendida en el Hospital Hermina Jatinegara, tras las quemaduras que sufrió. Su grupo visitó el lugar del incidente e interrogó a varios testigos.