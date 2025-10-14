Las víctimas de un accidente de hace 13 años emprenderán acciones legales, Nadya Almira está dispuesta a informar

Jacarta – Casos de accidentes que involucran a actores de telenovelas. Nadia Almira sobresaliendo de nuevo. De hecho, el accidente ocurrió hace 13 años y ambas partes habían discutido la paz. Ahora, la familia de la víctima llamada Adnan planea denunciar a Nadya Almira ante la justicia. Porque Adnan experimentó graves efectos físicos y nunca se recuperó.

Nadya Almira y su abogado admitieron que habían firmado una carta de paz delante de la policía. En la carta de paz, la víctima también estuvo representada por uno de sus familiares. Nadya admite que realmente recuerda ese momento y no quiere darle mucha importancia por el bien de su vida pacífica. ¡Vamos, desplázate más!

Nadya Almira ahora se está preparando para asuntos legales si Adnan y su familia quieren denunciar.

«Sí, en realidad, en nuestra opinión, ya no hay ningún problema porque ha habido un acuerdo de paz. Incluso si hay medidas legales, todo ciudadano tiene derecho a emprender acciones legales. Si se hace, entonces estamos muy preparados y también emprenderemos acciones legales», dijo Raden Reza, como abogado de Nadya Almira, cuando se reunió en la zona de Tendean, Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

Aunque admitió que estaba dispuesto a afrontar y tomar medidas legales, el partido de Nadya Almira intentó respetar la paz acordada desde el principio. Si la familia de la víctima considera que el acuerdo de paz no es válido, Nadya Almira permitirá amablemente que se cancele el acuerdo.

«Incluso si se discute que el acuerdo no es válido, hay lugar para todo tipo de cosas, por favor solicite la anulación del acuerdo en los tribunales», dijo.

Con el paso del tiempo comenzaron a surgir narrativas negativas sobre la figura de Nadya Almira a raíz del surgimiento de este caso. El equipo legal también ha almacenado una serie de pruebas que luego se utilizarán para informar contra Adnan y su familia por cargos de presunta difamación.

«Porque antes de que ocurriera el incidente, llegamos a la casa de Atan. De hecho, hubo una narrativa, hubo un marco malvado, hubo calumnias. Hemos recopilado las pruebas. Así, por ejemplo, la paz de ayer o por ejemplo, si el problema se solucionó, resulta que todavía hay que emprender acciones legales, sí, también emprenderemos acciones legales», enfatizó.