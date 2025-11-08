Las víctimas de la explosión en SMAN 72 aumentan a 96 personas

Jacarta – Jefe de Relaciones Públicas de Polda Metro Jaya, Pol Kombes. Budí Hermanto declaró, víctima explosión De PEQUEÑO 72 Kelapa Gading, norte de Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025 por la tarde, aumentar a 96 gente.

«El jefe de policía, general Listyo Sigit, dijo anteriormente en el Hospital Islámico de Yakarta, Cempaka Putih, sobre el número de víctimas. Destacamos que el número de víctimas es de 96 personas», dijo Budi en la policía de Metro Jaya, el sábado 8 de noviembre de 2025.

Explicó que de ese número, 29 personas aún estaban bajo tratamiento médico, mientras que a otras 67 se les había permitido regresar a sus hogares después de que su condición mejorara.

«Actualmente, 29 personas están siendo tratadas, 14 en el Hospital Islámico Cempaka Putih, 14 en el Hospital Yarsi y una en el Hospital Pertamina. Mientras tanto, otras 67 personas han regresado a casa en mejores condiciones», dijo Budi.

Este número de víctimas ha aumentado con respecto a los datos anteriores, que se decía que eran 54 personas. Según Budi, los datos son dinámicos porque las víctimas continúan llegando a los centros de salud y son nuevamente verificadas por los agentes.

«Por eso ayer en la puerta informamos que había 54 víctimas, porque los datos aún se están moviendo. Después de volver a recopilar los datos, el número de víctimas ha llegado a 96 personas», dijo.

Respondiendo preguntas sobre las víctimas tratadas en la UCI y una víctima remitida al Hospital Pertamina, Budi dijo que el tratamiento se llevó a cabo de acuerdo con la condición médica de cada paciente.

«Existe la posibilidad de que la familia o el equipo médico haga una derivación para que la víctima reciba un tratamiento más adecuado. Entonces la distribución de estas víctimas no es sólo en los grandes hospitales, sino también en los Centros de Salud Comunitarios, clínicas de Lantamal y hospitales de referencia», dijo.

El viernes 7 de noviembre de 2025, alrededor de las 12.15 WIB, se produjo una explosión en el área de SMA Negeri 72 Yakarta en Kelapa Gading, en el norte de Yakarta, precisamente en el complejo Kodamar de la Armada de Indonesia (AL).

Según declaraciones de testigos, la explosión se produjo mientras estudiantes y profesores rezaban el viernes en la mezquita de la escuela. La primera explosión se escuchó mientras se pronunciaba el sermón, seguida de una segunda explosión que se cree que vino de una dirección diferente.