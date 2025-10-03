Las víctimas de envenenamiento de MBG en West Sumatra Agam alcanzaron a 119 personas, 20 todavía están siendo tratadas

TengoVIVA – Oficina de Salud del Distrito de Agam, Víctimas registradas de West Sumatra (West Sumatra) envenenamiento supuestamente de alimentos nutritivos libres (Mbg) en el área llegó a 119 personas hasta el viernes 3 de octubre de 2025.

«Estos son datos de los Puskesmas y el hospital. No hubo adiciones de víctimas el jueves (2/10) noche hasta el viernes (3/10) por la mañana», dijo el jefe de la oficina de salud de Agam Hendri Rusdian en Lubuk Basung, el viernes.

Jefe de la Oficina de Comunicación e Información de Agam Roza Syafdefianti revisó a las víctimas de envenenamiento por MBG

Dijo que actualmente 20 de las 119 víctimas todavía estaban siendo tratadas en el Hospital General Regional de Lubuk Basung (RSUD). Se espera que las víctimas se hayan recuperado y puedan irse a casa hoy.

«Su condición ha mejorado y esperamos que la víctima pueda irse a casa esta tarde», dijo.

Mientras que otras 99 víctimas recibieron atención ambulatoria y también había hogar de sus respectivas casas.

La víctima que se había recuperado después de recibir tratamiento en el Centro de Salud Manggopoh, Lubuk Basung Health Center, Lubuk Basung Regional Hospital, Hospital de Madre e Infantil (RSIA) Rizki Bunda.

«Inmediatamente cuidamos a las víctimas cuando llegaron al Hospital Regional Puskesmas y Lubuk Basung, por lo que las víctimas pudieron recuperarse de inmediato», dijo.

Reconoció a 119 víctimas sospechosas de envenenar el programa MBG de arroz frito propiedad de la Unidad de cumplimiento de los Servicios de Nutrición (SPPG) en la aldea de Tangah, distrito de Lubuk Basung.

Son de jardín de infantes, primaria, secundaria, MTS, maestros, padres y niños pequeños que están dispersos en el pueblo de Nagari o Manggopoh y la aldea de tangah.

«La víctima experimentó mareos, náuseas, dolor de estómago y diarrea unas horas después de comer arroz frito, de modo que su familia lo llevó al centro de servicios de salud», dijo. (Hormiga)