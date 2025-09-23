Las víctimas de envenenamiento de MBG en West Bandung aumentaron a 301 personas, el estado de KLB se determinó inmediatamente

Bandung, Viva – Caso envenenamiento Masa alumno Después de comer el menú del paquete del programa Comer nutritivo gratis (Mbg) En el distrito de Cipongkor, regencia West BandungSigue creciendo. Cientos de estudiantes víctimas de envenenamiento provienen de niveles de educación primaria, MTS, secundaria y secundaria/educación vocacional en la región.

Basado en los datos de la Oficina de Salud el martes 24 de septiembre de 2025, a las 00.00 WIB, el número de estudiantes en el distrito de Cipongkor, West Bandung que experimentó 301 estudiantes.

Cientos de estudiantes que son tratados en promedio experimentan síntomas de náuseas, vómitos, mareos a la falta de aliento supuestamente después de comer el paquete MBG durante la hora del almuerzo. Han sido manejados por centros de salud hasta que se les remite al hospital regional. De hecho, el número limitado de habitaciones en las instalaciones de salud, el manejo de las víctimas de envenenamiento se maneja centralmente en el distrito de Cipongkor Gor, que se utiliza como un puesto de salud.

Leer también: Abundante de casos de envenenamiento, el DPR espera que el gobierno no sea alérgico a la evaluación del programa MBG





Se sospecha que los estudiantes vocacionales en Bandung envenenan MBG

Leer también: JPPI pide al programa MBG que se detenga, aquí está la respuesta de la Comisión IX



Regente adjunto de West Bandung Regency Asep Ismail La víctima recibió tratamiento médico para envenenar a los estudiantes en 5 puntos. Un total de 116 estudiantes fueron tratados en el Centro de Salud Cipongkor, 13 personas en la partera de la aldea de Sirnagalih, 27 personas en el Hospital Regional de Cililin, 127 personas en el Cipongkor District Post y otras 18 en Rsia Anugrah.

Leer también: Varias quejas sobre MBG al DPR: CISDI revelan alimentos rancios, críticas de GKIA a la comida instantánea rápida



ASEP monitoreó directamente en los estudiantes de envenenamiento del menú MBG en el distrito de Cipongkor desde el lunes por la noche, para garantizar que el manejo de las víctimas fuera sin problemas. Docenas de ambulancias continuaron llegando a Cipongkor Gor con el paciente. Por otro lado, la disponibilidad de oxígeno aún es limitada y el combustible de la ambulancia se está agotando.

«Para la solución, oxígeno, hemos instruido al director gerente del Hospital Regional de Cikalong enviado de inmediato aquí, aquí se ha agotado. Para BBM coordinamos con estaciones de servicio para que las horas de operación se extiendan», dijo ASEP Ismail

Envenenamiento de klb mbg

Mientras tanto, el número de estudiantes en la Escuela Vocacional de Desarrollo de West Bandung que son víctimas de envenenamiento de masas nutritivo (MBG) libre continúa creciendo. Desde el comienzo de solo 30 personas, hasta el lunes por la noche, 22 de septiembre de 2025, había 72 estudiantes tratados en el Centro de Salud Cipongkor y otros 24 fueron derivados al Hospital Regional de Cililina.

Docenas de estudiantes que fueron tratados en promedio experimentaron síntomas de náuseas y vómitos, supuestamente después de comer el paquete MBG durante la hora del almuerzo, el lunes.

El desarrollo escolar vocacional estudiantil, Zizah, dijo que el incidente comenzó cuando uno de los estudiantes llegó a la oficina escolar con quejas de mareos, náuseas y dolor de estómago. «Inicialmente había estudiantes que estaban permitidos porque estaban mareados y náuseas, entonces resultó que cada vez más experimentaron síntomas similares», dijo Zizah

Se sospecha que los estudiantes son envenenados después de que los estudiantes comen alimentos distribuidos alrededor de las 09.30 WIB. La comida se comió alrededor de las 10:00 WIB, y los síntomas comenzaron a sentirse alrededor de las 11:00 WIB.

Las autoridades han tomado muestras de alimentos para un examen más detallado. Hasta ahora, la condición de los estudiantes aún está bajo supervisión médica.

Mientras tanto, la Oficina de Salud del Distrito de West Bandung, la Dra. Lia Sukandar dijo que todos los estudiantes de víctimas de envenenamiento habían sido manejados por equipos médicos, tanto en centros de salud gubernamentales como privados.

«Hemos dado un paso de emergencia utilizando varias instalaciones de salud existentes, tanto gubernamentales como privadas, para cuidar a las víctimas sospechosas de intoxicación alimentaria», dijo Lia.

Desde el tratamiento médico llevado a cabo, la mayoría de los estudiantes experimentan síntomas de dificultad para respirar, por lo que las necesidades de oxígeno son urgentes.

«En el momento en que el más necesario es el oxígeno. Estamos manejados desde el Hospital Regional de Cililín y estamos coordinando con el Hospital Regional de Cikalong Wetan para que haya suministros adicionales. Esperemos que se pueda cumplir pronto», dijo

Con respecto a la causa, Lia afirmó que los Dinkes todavía estaban investigando. Se han tomado muestras de alimentos para ser examinadas en el laboratorio. «Todavía se sospecha si del programa de alimentos MBG o de otros alimentos. Por lo tanto, la información aún es temporal», dijo

Mientras observa la escala de eventos que involucran a cientos de víctimas, el gobierno de West Bandung Regency a través de la oficina de salud está considerando determinar el estado de eventos extraordinarios (KLB).

«Estableceremos el estado de KLB después de que se recopilen todos los datos, incluidos los resultados de las pruebas de laboratorio sobre muestras de alimentos y víctimas», dijo

Informe: Cepi Kurnia/Tvone Bandung