Las verdaderas tasas de interés, Fed reveló a los efectos dominicos de Trump Middle que pueden hacer que la economía de los Estados Unidos sea maltratada

Yakarta, Viva – Reserva Federal del Banco Central de los Estados Unidos (Alimentado) Cortar oficialmente un trimestre de porcentaje en la reunión el miércoles 17 de septiembre de 2025. En la actualidad, tasa de interés Estar en el rango del 4 por ciento al 4.25 por ciento al mismo tiempo el más bajo desde noviembre de 2022.

Leer también: El intercambio asiático furioso después de la Fed redujo las tasas de flores



La primera disminución de la tasa de interés este año después del último recortador de la Fed hizo la Fed en diciembre de 2024. El banco central de los Estados Unidos dijo que la disminución tasas de importación El presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump continúa fomentando los aumento de precios.

«El empleo se está desacelerando y el riesgo de disminución desempleo ha aumentado «, dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, citado de El guardián el jueves 18 de septiembre de 2025.

Leer también: Abrió la prueba de resistencia verde, IHSG en el nivel de 8,000 cuando el intercambio asiático se debilitó



En la misma ocasión, advirtió Powell inflación que continúa aumentando. Según él, la política de tarifas de importación causó un aumento momentáneo de precios e incluso el impacto de la inflación podría ser más persistente.

Leer también: La tasa bi continúa cayendo, Bank Indonesia pide a los bancos que disminuyan las tasas de interés



«Ese (inflación) es un riesgo que debe evaluarse y gestionarse. Nuestra obligación (banco central) es garantizar que los aumentos de precios no sean un problema sostenible», dijo la Fed.

Aunque la decisión está en línea con las expectativas del mercado, es probable que no satisfaga a Trump. Trump ha criticado a la Fed para que reduzca inmediatamente el barrio de flores.

Powell primero implica que el banco central reducirá las tasas de interés en su discurso en el Simposio de Jackson Hole a fines de agosto de 2025. En ese momento, Powell mencionó la incertidumbre sobre la inmigración y las políticas comerciales como una fuente significativa de incertidumbre para la economía.

También destacó el mercado laboral inestable donde el empleo se ralentizó, mientras que los posibles trabajadores de los trabajadores continuaron aumentando. Powell advierte el riesgo de disminución en el mercado laboral que puede resultar en un aumento en la terminación del empleo (Despido) y desempleo.

El riesgo era evidente cuando los datos laborales en mayo y junio de 2025 mostraron que el número de empleo fue revisado en 258,000. La tasa de desempleo en agosto de 2025 aumentó un 4,3 por ciento al más alto desde 2021.

Al mismo tiempo, la tarifa de Trump causó aumentos de precios. La inflación en agosto aumentó al 2.9 por ciento después de caer a 2.3 por ciento en abril.

El laboratorio de presupuesto de Yale estima que la tarifa sobrecargará a los hogares en un promedio de US $ 2,300 o RP37.8 millones (tipos de cambio estimados de RP16,472 por dólar estadounidense).

La mayor preocupación para los economistas es la posibilidad de desempleo y los precios continúan aumentando. Si la condición es correcta puede causar estanflación.