Las ventas están bajando, este gigante minorista despide a miles de empleados

Jacarta – Gigante minorista de los estados unidos, Objetivo Corporation, atraviesa tiempos difíciles que la obligan a dar grandes pasos. Recientemente, Target anunció que despediría trabajadores (Despidos) a 1.800 empleados de la oficina central, o alrededor del ocho por ciento de su fuerza laboral corporativa total.

Lea también: El sector minorista es denominado la columna vertebral de la economía nacional, Lark revela los desafíos de su desarrollo



Esta política supone la mayor ola de despidos de los últimos diez años. Este paso se tomó para mejorar el desempeño estancado y reorganizar la estructura organizacional que se consideraba demasiado complicada.

El anuncio se realizó a través de un memorando interno de Michael Fiddelke, quien actualmente se desempeña como director de operaciones y se convertirá oficialmente en director ejecutivo el 1 de febrero de 2026, en sustitución de Brian Cornell. En su mensaje a los empleados, Fiddelke evaluó que la complejidad interna de la empresa en realidad ha obstaculizado el crecimiento.

Lea también: Meta despide a 600 empleados de la unidad de IA porque están demasiado gordos



«En realidad, la complejidad que hemos construido hasta ahora nos está frenando. Demasiadas capas y trabajo superpuesto han ralentizado la toma de decisiones y han dificultado el nacimiento de nuevas ideas», escribió según informó CNBC, el lunes 27 de octubre de 2025.

Lea también: Amazon está lista para despedir a miles de empleados más, ¿Andy Jassy quiere reemplazar a los humanos con IA?



Fiddelke admite que este paso es difícil, pero necesario para construir un futuro más sólido para la empresa. «Este es un paso difícil, pero una parte importante de la construcción del futuro de Target y de permitir el progreso y el crecimiento que todos esperamos».

Según explica la empresa, del total de 1.800 puestos que se eliminarán, alrededor de 1.000 empleados serán despedidos inmediatamente, mientras que los otros 800 puestos quedarán vacantes y no se cubrirán. Los empleados afectados seguirán recibiendo salarios y beneficios hasta el 3 de enero de 2026, junto con paquetes de indemnización adicionales.

Un portavoz de Target confirmó que los despidos no afectaron a ningún empleado en las tiendas o en la cadena de suministro.

Durante los últimos cuatro años, Target ha seguido luchando contra crecientes presiones comerciales. Esta empresa experimentó una larga caída en las ventas, acompañada de una disminución del tráfico de visitantes a la tienda y problemas con la gestión de stock.

Target incluso estima que su desempeño este año no mejorará, con la posibilidad de que las ventas vuelvan a caer en 2025.

Desde que alcanzó su pico más alto en el precio de las acciones a finales de 2021, el valor de las acciones de Target ha caído alrededor de un 65 por ciento. En cambio, las acciones de su competidor más cercano, Walmart, han subido alrededor de un 123 por ciento en los últimos cinco años.