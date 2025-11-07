Las ventas de publicidad de AMC Networks disminuyen y los suscriptores de streaming alcanzan los 10,4 millones

Redes AMC informó el viernes sus ganancias del tercer trimestre de 2025, revelando una disminución del 17% en las ventas de publicidad en EE. UU. para la compañía de medios televisivos.

Durante ese mismo período, que se extendió de julio a septiembre, los suscriptores de transmisión paga aumentaron en 200.000 clientes en toda la cartera de marcas de AMC Networks para llegar a 10,4 millones.

Wall Street pronosticó ganancias por acción (BPA) de 34 centavos sobre 549,3 millones de dólares en ingresos, según datos de consenso de analistas proporcionados por LSEG. AMC Networks registró un beneficio por acción diluido de 1,38 dólares sobre unos ingresos de 562 millones de dólares.

«Nuestro desempeño en el tercer trimestre marca un hito clave en nuestra transición de un negocio de redes de cable a una empresa de contenido global centrada en la tecnología y la transmisión», lamentó la directora ejecutiva de AMC Networks, Kristin Dolan, en una carta a los accionistas. «El crecimiento de los ingresos por streaming se aceleró y representará nuestra mayor fuente de ingresos nacionales este año. Nuevamente logramos un flujo de caja libre saludable y seguimos en camino de alcanzar nuestra perspectiva aumentada de $250 millones en efectivo libre para todo el año. Hemos creado los componentes de un negocio de medios moderno que es ágil, independiente y bien adaptado al entorno actual y a lo que venga después».

